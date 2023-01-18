「保險理賠醫起通」服務邁大步，理賠申請更便利！

為了提升民眾使用理賠服務的便利性，壽險公會持續邀請全國醫療院所加入「保險理賠醫起通」，期望提供給保戶更多元、便利的理賠環境，簡化民眾申請流程，實現理賠申請便利、快速的服務體驗，響應政府推動便民政策。

據了解，目前壽險公會「保險理賠醫起通」的合作醫院除了台北市聯合醫院之中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區（不含院外門診）、國泰綜合醫院總院（不含分院）、新光吳火獅紀念醫院（不含分院）外，還有臺北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、 高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院及三軍總醫院（附設民眾診療服務處）等。

其中，自即日起，三軍總醫院附設民眾診療服務處正式成為「保險理賠醫起通」的合作醫院，讓保險理賠的服務觸角又向前邁進了一步，凡是三軍總醫院的病患都可以使用更加便利的保險理賠服務。

說到最初決定推行「保險理賠醫起通」的原因，壽險公會指出，鑒於在醫療保險領域，患者、醫療機構、保險業者間過往因為無法建立有效聯繫協作機制，導致民眾申請理賠所需耗費精神及時間成本極高，公會決定聯合多家壽、產險公司及醫療院所共同推出「保險理賠醫起通」相關業務，藉由壽險公會建置的「保險科技運用共享平台」結合醫院於民眾授權下提供的「醫療資料」，以達到便民的理賠服務。