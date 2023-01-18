富邦證券海外股票春節不打烊 新戶最高獲千點LINE POINTS

揮別震盪的2022年，迎接農曆春節，如何讓辛苦一整年的年終獎金「放大」？富邦證券為此即日起至2月28日止，推出「春節海外股不打烊 富邦陪你888」活動，投資人在春節休假期間仍可以參與海外股市交易，讓投資機會不漏接，且新開立複委託帳戶並完成交易，還有機會獲得最高LINE POINTS 1,000點的大紅包。

即將迎來史上最長的農曆春節休市，想利用長假進行海外佈局的投資人不用擔心，富邦證除持續延長海外股票電子單七大市場(美、港、日、英、德、新、滬深)免低收手續費至今年底，同時推出「春節海外股不打烊 富邦陪你888」活動，只要活動期間新開立複委託帳戶並首次完成電子交易海外股票(不含定期定額)即可獲得LINE POINTS 200點，累積成交金額達台幣15萬以上，可獲得LINE POINTS 500點抽獎機會，元宵節期間(2/1-2/6)交易任一筆再加碼抽LINE POINTS 300點。富邦（2881）新客戶不僅有機會獲得最高LINE POINTS 1,000點，也能在新春期間海外淘金不間斷，完成放大年終獎金夢想。

富邦證券說，想卡位兔年台股開紅盤行情趁現在，現在到富邦證券新開立證券戶，即享台股電子下單手續費一整年的驚喜優惠，新客戶若同時新開立北富銀奈米存數存帳戶，還可享有「台幣活儲最高2%」及「美元活存最高3個月定存息」；6月30日前自北富銀專屬活動網頁申請證券線上開戶，並完成一筆台股或複委託交易，免抽獎再加碼贈送LINE POINTS 100點。

除國內、外股票交易外，為讓投資人有更多元的投資管道，富邦證券基金定期定額同步推出好康活動，投資人於3月31日前透過富邦信託電子平台，新申請7家投信基金定期定額契約，即享有基金申購手續費1折優惠，適用商品為信託電子平台架上之富邦、國泰（2882）、復華、統一（1216）、元大（2885）、群益（6005）、中國信託投信全系列基金(貨幣型及後收型除外)，同樣是投資人善用「年終獎金放大術」的方式之一。