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國泰人壽印尼踩雷案有疏失 金管會開罰240萬元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會宣布，國壽轉投資印尼銀Mayapada，過度偏重財業務和經營績效指標，卻沒落實內控和投後管理機制，主要有三大缺失，一、未依金控、銀行和人壽三方管理架構建立內控制度，二、未妥適建立指派董監事考核機制，三、未落實投資後管理機制，開罰240萬元。

國泰人壽轉投資持股約三成的印尼Mayapada銀行，在2020年8月因該行一起授信案捲入當地國營保險公司弊案，遭官方起訴，衝擊存戶信心，造成流動性問題，出現經營危機，當時國泰認列140億元投資損失，成為國壽史上最大的海外投資損失。

金管會進一步檢查後，指出國壽有兩大部分有缺失，第一大部分是，未訂定銀行、人壽及金控三方的跨業橫向溝通、陳報及相關分層負責與管控機制規範，且未落實投資後管理作業。

該案是國壽為出資主體，投後管理由國壽、金控、銀行等相關部門各依職權執行，實際經營由國泰世華銀管理，有重大議案應提報金控董事會。

但金管會指出，國壽只關注印尼銀行財業務指標及經營績效，未訂定陳報程序及設置專職人員，導致未能就當地監理機關，對於該行授信業務出具金檢意見確實了解原因及掌握進度，未能充分掌控投資風險。

其次，當地監理機關對於被投資銀行授信業務出具意見的重要事件，卻沒有在國壽的轉投資事業管理溝通小組做討論，也沒提報給金控董事會，沒有評估這類事件是否應提報重大偶發事件。

第三、未落實投資後管理機制，導致被投資公司發生重大事件時，無法依照金控業務聯繫機制處理。

第四、對該印尼銀行的投資報告僅偏重財務指標數字，對銀行風控、內稽、重要人士任免等事項揭露內容過於簡略，無法充分掌控投資標的經營風險，國壽董事會也沒提出要求強化報告內容，以掌握經營風險。

第二大部分則是，未妥善管理指派人員，包括對海外子公司及轉投資公司未妥適建立指派董監事考核機制，且國壽派任印尼銀行的董監事，國壽沒要求、而派駐的董監事也沒定期回報重要經營管理和風險事項。

金管會認為國壽對海外轉投資事業管理有疏失，在昨天封關前，開罰240萬元罰鍰。

投資銀行 國壽 印尼

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