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國泰金國民經濟信心調查 民眾對景氣展望與大額消費意願降溫

聯合報／ 記者戴瑞瑤/台北即時報導
國泰金控今日發布2023年1月「國民經濟信心」調查結果調查顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%(低於主計總處預估的2.75%)。中央社
國泰金控今日發布2023年1月「國民經濟信心」調查結果調查顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%(低於主計總處預估的2.75%)。中央社

國泰金控今日發布2023年1月「國民經濟信心」調查結果調查顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%(低於主計總處預估的2.75%)，57%民眾認為今年經濟成長率會在2%以上；對於平均通膨預期值為2.3%(高於主計總處預估的1.86%)，68%民眾認為通貨膨脹率會高於2%。

本月景氣展望指數下降至-29.3（較去年12月下降8.8)，現況指數亦走跌至-41.3 (12月：-23)；大額消費意願指數則回降至-2.5 (12月：9.5)，呈現近期較大的下滑幅度。房屋交易調查方面，賣房意願指數微揚至-19.3 (12月：-21.6)，買房意願指數則小幅下降至-57.8 (12月：-53.6)，呈現近期較大的下滑幅度。

由於近期全球主要經濟體及烏俄戰爭風險持續，令國際市場震盪，台股走勢波動大。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數大幅下降至-20.6 (去年12月：1)，風險偏好指數走降至-1.8 (去年12月：3.9)，亦呈現近期較明顯的下滑幅度。

針對民眾對今年上半年台股高點預期，調查結果顯示：28.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於14,000(含)~15,000區間，28.3%的民眾預期高點落在15,000(含)~16,000區間，28%則認為高點會超過17,000，僅14.9%的民眾預期高點會在16,000(含)~17,000區間內。總結而言，有近6成民眾認為上半年台股加權指數高點會介於14,000(含)~16,000區間。

至於民眾對上半年台股低點預期，本次調查結果顯示：44.5%的民眾預期上半年台股低點將在12,000下方，22.9%認為低點會落在13,000(含)~14,000區間，20.2%的民眾則認為台股低點將介於12,000(含)~13,000區間，僅12.4%民眾預期低點高於14,000。整體來看，有65%民眾預期上半年台股加權指數低點可能跌破13,000。

本項調查於2023年1月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共19,962份有效填答問卷。

台股指數 國泰人壽

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