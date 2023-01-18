元大銀行鑽金數位服務春節不打烊 新春優惠紅包多更多

元大銀行「鑽金數位服務」春節不打烊，提供24小時隨時、隨地線上金融服務，「鑽金旅遊祭」主打海外刷卡不限國家享最高4%回饋無上限，至日本電器藥妝綜合商場(Bic Camera)刷卡消費，消費稅及商品折扣最高可享17%優惠，總計最高達21%優惠回饋。「鑽金行動銀行」，串接七大行動支付，日常生活繳費繳稅超便利，用心推展生活場域服務，行動優惠隨時有。「鑽金商務網」陪伴企業客戶全時運行，操作介面友善便捷，一年365天，天天都可以是撥薪日。

年關將屆，網路詐騙犯罪手法五花八門，元大銀行特此提醒客戶提高警覺！近期常見詐騙集團以股市投資、外幣美金、虛擬貨幣等假投資標的，透過網路或社群媒體平台利用求職、高薪、紓困或低利貸款等廣告，要求民眾提供個人資料作為人頭帳戶。不知情的民眾一旦交付證件、存摺或提款卡、OTP動態簡訊密碼，帳戶就有可能遭詐騙集團利用而成為警示帳戶或衍生管制帳戶，不僅影響民眾使用金融帳戶的權益，提供的民眾並可能涉及刑事責任，客戶應即刻提升防護意識。春節期間，元大銀行「鑽金數位服務」24小時不打烊，「資通零信任 防詐先查證」，元大銀行與客戶一同守護資產安全。

新春期間規劃出遊或是購物消費，一定要事先準備的就是「新春紅包攻略」，元大銀行近年積極數位轉型不間斷，串接7大行動支付(台灣Pay、一卡通MONEY、icash Pay、全盈+PAY、悠遊付、歐付寶、全支付)，藉由異業結盟合作、強強聯手，新春優惠讓客戶紅包多更多。

元大銀行說，即日起至3月31日止，民眾至花蓮遠雄海洋公園以台灣Pay連結元大銀行存款帳戶並透過QR code掃碼支付，即享單筆交易不限金額20%現金回饋，單筆消費回饋上限300元，相當於一張990元的全票門票，直接省下近200元，超級划算。

即日起至6月30日止，民眾於活動適用通路以icash Pay連結元大銀行存款帳戶扣款方式消費，可享OPEN POINT點數10%回饋：7-ELEVEN實體門市、指定餐飲通路(包含星巴克、Mister Donut等)、其他指定通路(包含康是美、博客來、及生活工場等)。再額外提供大年初二限定快閃優惠，高雄夢時代消費享5%回饋：大年初二於高雄夢時代購物中心及統一時代百貨高雄店消費不限金額享OPEN POINT點數5%回饋。各通路回饋上限請參閱元大銀行官方網站。

即日起至2月28日止，民眾以一卡通MONEY連結元大銀行進行儲值且消費累積各滿588元，即可享一卡通MONEY儲值金88元，此外，再加碼抽「LOVE兔U紅包」888元一卡通MONEY儲值金，消費越多抽獎機會越高。

其他行動支付服務，還有新戶綁定紅包優惠活動可以參加，元大銀行網路銀行客戶，可參加「兔gather 鑽金Tour趣」，邊旅遊邊賺金，完成「國內Tour」、「國外Tour」、「Tour秘書」、「理財賺旅費」任一指定任務即可享優惠，再抽16,888元旅遊刷卡金；還不是元大銀行的客戶別擔心，於活動期間成功申辦鑽金數位帳戶且完成一筆行動銀行轉帳，即可獲得200元回饋金，新戶還可享最高7次新臺幣跨行轉帳免手續費優惠。