近七成上班族年前手頭緊 盼年終8.3萬起跳才不考慮離職

年關近，但根據yes123求職網今（18）日發布的「勞工過年計畫與新春消費商機調查」顯示，有六成九的上班族透露，其實在過兔年農曆年前，自己會有「手頭吃緊」的情況，比例高於去年的65.3%。

為了解決過年資金短缺窘境，解決「燃眉之急」的方法，在可複選情況下，主要依序有：「打工賺錢」(76.6%)、「向父母長輩借錢」(50.2%)、「向銀行信用貸款」(38.1%)，以及「向同事借錢」(31.6%)、「向公司預支薪水」(24.1%)。

其他年前「融資救急」的方式，又分別為：「向兄弟姐妹、親戚借錢」(16.3%)、「申請官方的勞工紓困貸款」(15%)、「向保險公司保單質借」(10.2%)，以及「找當鋪典當東西」(7.9%)、「透過互助會(標會)籌錢」(6.1%)。

年節期間支出真的不算少，所幸還能期望這一筆錢來支應：「年終獎金」，最晚大約在1月19日前入帳。

調查顯示，有68.2%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有三成五的人指出，會隱瞞家人無年終的消息。

同時一旦年終獎金不如原本預期，更有高達九成二的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。

而且在過兔年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有三萬元，這其中僅有三成自認將「領不到」(0元)，比例是明顯低於去年的39.6%；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.3萬元。

不過雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，「至少」要達到8.3萬元起跳的等級。

上述「勞工過年計畫與新春消費商機調查」，是由yes123求職網於2023年1月3日到1月13日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員(已畢或役畢、免役)，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。