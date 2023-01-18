落實信託2.0扎根校園 兆豐與政大舉辦信託講座

金管會推動信託2.0，兆豐銀行（2886）積極推廣信託服務，除業務發展外，亦深入校園，和政治大學產學合作，針對碩士班學生舉辦不動產信託實務講座，從「買賣房地產」的市場實務角度切入，深入淺出介紹買房案例，從預售屋與成屋的相關規定，到完成交屋所可能產生的交易風險和稅費的計算，以及同學分享如何透過信託，確保自身權益的實務觀念。

現場約40位同學參與，課堂上學生與講師互動熱絡、踴躍提問，從中學習銀行承作不動產買賣價金信託保障客戶的價值所在。

為能幫助更多學生了解信託概念，兆豐銀行兩年前首先與台北大學開啟產學合作 ，簽訂信託2.0「人才培育、宣導及產學合作」備忘錄，開設信託實務講座，並提供學生實習機會，接著並於暑期召募各大專院校學生，前來信託部門實習，除專業概念訓練外，亦增加實務操作學習，透過多元管道養成信託人才，提升社會對於信託業務的了解與認同。

兆豐銀行近期並參與政治大學商學院財管系碩士班的企業導師計畫，除信託部門高階主管提供職涯規劃的諮詢，培養在學同學進入職場適應力與未來競爭力外，亦將帶領學生認識信託業務的功能，從校園扎根培育信託人才。

信託涉及許多專業知識，兆豐銀行副總陳昭蓉除鼓勵行內同仁，積極參與如高齡金融及家族信託等相關證照，並帶頭示範取得「高齡金融規劃顧問師」資格，目前全行已有超過330位行員參加相關課程培訓。兆豐銀行並持續透過內部教育訓練，培養員工對於信託業務的知識和專業能力，以提升對信託客戶的服務品質；未來也將持續努力，培育更多優秀信託人才，貫徹金管會信託2.0政策，實踐信託普惠金融價值。