全國大專槓桿交易模擬競賽開始報名

元大期貨長年致力於培育跨領域專業金融人才，實踐「知識傳承，普惠金融」，重視企業響應普惠金融政策與社會責任；其中具指標性的「全國大專院校槓桿保證金模擬交易競賽」，已連續舉辦四年，歷年参加已達2,000隊，包括台大、政大、中央、台科大等超過96所大專院校師生參與，展現元大期在產學合作深耕亮麗成果。

CFD(差價契約)在近年的投資圈非常火紅，台灣在2018年開放一般自然人客戶可在國內開戶交易，元大更是臺灣第一家取得槓桿交易商資格期貨商，首先推出外幣保證金交易業務，貨幣對達30種以上。後續開放納入國際股價指數、美股CFD、匯率類、貴金屬與能源，交易規格彈性且進場門檻最低僅需10美元，可多空雙向交易、同時持倉，實現單一帳戶執行多種策略來參與國際股匯市。根據櫃買中心資料，商品和股權CFD的契約累計成交金額，自2020年的1.13兆成長至2022年的1.64兆，元大多年深耕推廣CFD，成為年輕投資人青睞的熱門交易商品。

元大期歷年來與國內各大指標院校簽訂產學合作計畫，舉辦講座課程、提供實習機會等形式推廣正確的期權及槓桿交易觀念，以2022年為例，參與政治大學「投資銀行策略與實務課程」、清華大學「金融交易課程」、中興大學「金融市場面面觀課程」、逢甲大學「金融碩博士班相關課程」、亞洲大學「元大金融講堂」與期交所及期貨公會推廣「期貨業未來發展就業機會校園講座」，並提供海內外二十多所大學實習生名額。此外更舉行超過上百場校園專題演講及金融推廣課程，皆邀請高層主管進行授課分享實務經驗，讓學生瞭解交易風險控管之重要性。

元大期已連續四年與輔仁大學合作舉辦「全國大專院校槓桿保證金模擬交易競賽」，期許傳遞外匯交易的知識，將課堂所學之理論應用於實際投資交易環境。自1月3日起至2月24日開放報名，交易競賽期間為3月1日至4月7日總獎金達15萬元以上，培養莘莘學子投資觀念與風險意識，透過競賽找出下一個「交易達人」，今年除了模擬交易競賽績效獎外，更新增程式交易績效獎項，歡迎大專院校師生自即日起踴躍報名參賽。活動報名網址： https://www.yuantafutures.com.tw/2023FJU/