合庫加高利美元戰場推財兔臨門專案：3個月年利率4.2％

合庫為滿足客戶對美元高利定存需求，現推出「財兔臨門 合利旺」外幣存款定存優利專案，新資金美元定存一個月期年利率高達4.10%，三個月期年利率4.20%。

去年美金共升息17碼（1碼為0.25個百分點），台幣、美元利差逐漸擴大，合庫為使客戶搭上美元升息浪潮，推出「財兔臨門 合利旺」外幣優利定存專案，活動期間自1月18日至2月14日，以新台幣結購或自他行匯入之新資金，無論透過臨櫃或行動網銀APP、個人網銀、企業網銀、EOI等各通路承作定存，單筆只要達5,000美元起，即可享有一個月期年利率4.10%，三個月期年利率4.20%的優惠利率；而舊資金亦可享一個月期年利率4.00%，三個月期年利率4.10%的優惠利率。

同時為呼應企業社會責任，減少碳足跡，提高數位平台使用率，針對合庫外幣數位帳戶透過個人網銀、行動網銀APP承作定存，單筆只要1,000美元起，不分新舊資金，亦可享有一個月期年利率4.10%，三個月期年利率4.20%優惠利率，單一客戶限額5,000美元，詳情請參閱此檔高利率、低門檻、短天期的專案活動網頁及DM。

投資人可分批部署持有美元，選擇短天期之美元定存停泊，彈性面對後續利率變化。合作金庫照顧客戶沒有更寵只有最寵！本次優惠專案不需搭配任何理財產品，活動期間結束或限額額滿即提前截止，歡迎舊朋友、新朋友一起來參加。