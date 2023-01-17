台壽參與禾碩綠電增資 上限3億元

響應2050淨零目標，中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司於今(17)日董事會通過以原持股比率30％，參與禾碩綠電的現金增資案，最多不超過新台幣3億元。

台灣人壽自2018年起，累計對禾碩綠電的投資總額為6.27億元。

台灣人壽表示，為響應政府推動再生能源政策並善盡地球公民責任，台灣人壽依照相關法令參與禾碩綠電現金增資，日前禾碩綠電已有穩定收益，有助於保障台灣人壽保戶長期權益。

台灣人壽也說明，禾碩綠電為台灣人壽在2018年與國內產業型公司及大型壽險公司所共同投資，為百分之百投資國內太陽能電站為主的控股公司，禾碩綠電專注太陽光電開發、電場投資評估及資產管理，所屬屋頂型、水面型與地面型以及漁電共生太陽能等電站，皆已有穩定營收並創造股東收益，為投資穩定收益標的。

今(17)日台灣人壽獲董事會通過參與禾碩綠電之現金增資，以實際行動支持政府期待壽險資金投資興建或者採購綠電等方式投入再生能源領域，為發展再生能源、打造非核家園持續貢獻心力。