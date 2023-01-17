北富銀併日盛銀准了！總資產晉升第三名 分行數躍民營第一

台北富邦銀行合併日盛銀行，金管會今(17)日宣布准了。合併基準日為今年4月1日。金管會銀行局主秘侯立洋表示，兩家銀行合併後，存續銀行北富銀的總資產排名會從第四名提升至第三名、分行家數從第五名一口氣躍升至民營銀行第一。

銀行局表示，截至去(2022)年9月底，富邦銀行及日盛銀行之總資產各約新台幣3.99兆元及0.28兆元，合併後存續銀行(北富銀)總資產達4.27兆元，資本額約1,432億元，國內營業據點為179處。侯立洋說，原先日盛銀的44處分行據點都會保留，包含ATM據點，後續系統會全換成北富銀系統。

侯立洋指出，兩家銀行合併後，北富銀的總資產排名變化，將從目前第四名，合併往上提升至第三名，僅次於臺灣銀行、中國信託銀行；存放款的市占率部分，北富銀存款從第九名躍升為第六名，放款從第十一名晉升為第九名。

此外，北富銀分行家數從原先民營第五名，一口氣晉升至全民營第一大銀行，若加計公股銀行則從11名升至第五名。信用卡業務部分，合併後市占排名同樣是第五名，並無改變。侯立洋表示，「因為日盛銀信用卡業務本就不大，所以合併後排名仍一樣」。

金管會銀行局表示，富邦金在去年11月11日完成合併日盛金控後，富邦金持有富邦銀行及日盛銀行二家銀行100%股權。依二家銀行申請書件說明，二家銀行在營業據點分布與客群經營具互補性，合併有助於促進資源整合，提升機構經營規模及競爭力，並提供客戶更多元且便捷之金融服務。