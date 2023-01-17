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法人董事代表人異動 泰山：呼應證交所要求強化法遵制度

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
泰山今表示，公司法人董事代表人改派為前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師陳諾樺。記者王宏舜／攝影
泰山今表示，公司法人董事代表人改派為前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師陳諾樺。記者王宏舜／攝影

泰山（1218）今（17）日公告，公司法人董事代表人伸揚投資有限公司詹逸宏，改派代表人為前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師陳諾樺，詹逸宏的副董事長一職自然解任。

泰山表示，為了呼應證交所要求強化公司法遵制度，為了提升公司經營與治理，因此伸揚投資有限公司改派具法律背景的專業人士擔任董事，讓董事會能有一席具有法律專業。

泰山法人董事代表人伸揚投資有限公司詹逸宏，原本任期為2021年12月16日至明(2024)年12月15日，泰山表示，伸揚投資有限公司改派具法律背景的專業人士擔任董事，是呼應證交所要求強化公司法遵制度，以提升本公司經營與治理，因此詹逸宏的副董事長一職自然解任。

泰山 公司法 證交所

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