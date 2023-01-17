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國泰蔡家投資全家 金管會三大結論拍定：無違產金分離

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
國泰金（2882）大股東蔡家以家族投資公司萬寶開發，貸款買全家近2成股權，恐涉產金分離，金管會今拍定三大結論。記者葉信菉／攝影
國泰金（2882）大股東蔡家以家族投資公司萬寶開發，貸款買全家近2成股權，恐涉產金分離，金管會今拍定三大結論。記者葉信菉／攝影

國泰金（2882）大股東蔡家以家族投資公司萬寶開發，貸款買全家近2成股權，恐涉產金分離，金管會今拍定三大結論，一、此案無違反「產金分離」，二、萬寶開發若未來要增加全家控制力規劃，需事前與金管會溝通，三、金融大股東投資非金融相關事業，除非是重大或涉產金分離才會檢視，否則該案是個案，不會通案化。

銀行局主秘侯立洋說，銀行局已在1月初邀集萬寶開發來說明，該公司表達，對全家僅是「單純財務性投資」，未來對增加全家持股、或是指派董事，都沒有相關規畫和想法。

萬寶開發也表達，投資全家19%持股占全家總持股不到1/5，對全家不具有控制力，且全家跟國泰金沒有任何商業上的合作規劃，因此銀行局做三大結論，一、考量萬寶持有全家股權，佔萬寶公司資產股權不到5%，不影響該公司財務狀況，也不至於有產業經營風險波及國泰金和經濟力量不當集中，或是對金融機構造成不利影響之虞，因此萬寶開發握有全家股權，並沒有沒有違反產金分離原則。

二、若未來萬寶開發要增加全家控制力規劃，要先跟金管會報告，只要跟現狀不同，就要先跟金管會溝通。

三、對金融機構大股東投資非金融相關事業，原則上不需要金管會審核，只有對投資屬於重大，涉及產金分離原則時，才會去做了解。

萬寶買全家（5903）股權案子，主因是萬寶是國泰金最大股東且投資股權很大，考量國泰金和全家在金融業和零售業市占率都是業界前三大，因此就萬寶開發在全家控制力予以關切，屬個案，不會通案化。

全家 國泰金 金管會 股東

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