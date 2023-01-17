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13萬張日盛卡將換富邦卡！金管會准北富銀併日盛銀

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今宣布，同意北富銀與日盛銀合併案，合併後存續主體為北富銀，雙方暫訂合併基準日為4月1日。圖／資料照片
金管會今宣布，同意北富銀與日盛銀合併案，合併後存續主體為北富銀，雙方暫訂合併基準日為4月1日。圖／資料照片

金管會今宣布，同意北富銀與日盛銀合併案，合併後存續主體為北富銀，雙方暫訂合併基準日為4月1日。金管會表示，北富銀針對現有日盛銀44家分行都保留，合併後北富銀分行據點數將是民營銀行第一大，而日盛銀的信用卡持卡人，北富銀應該會規劃在合併前為持卡人換成北富銀的卡。

金管會銀行局主秘侯立洋表示，截至去年9月底，北富銀及日盛銀的總資產各3.99兆元、0.28兆元，擬制合併後北富銀的總資產將達4.27兆元。目前北富銀資產排名在國銀中排第4名，合併後將提升一名到第3名，僅次於台銀、中信銀。

存、放款市占率部分，目前北富銀存款市占率排第9名，合併日盛銀後變第6名；而目前北富銀放款市占率排第11名，合併後就變為第9名。

在分行據點部分，侯立洋表示，北富銀目前針對現有44家日盛銀分行據點都全部保留，只是系統會換成北富銀的。目前北富銀分行家數是在國銀排第11大、民營銀行第5大，在兩家銀行合併後，北富銀的分行家數將成為民營銀行第1大、國銀第5大。

在信用卡市占率部分，目前北富銀是排國銀第5大，但因日盛銀目前的信用卡卡量不大，合併後北富銀仍維持在第5大。據金管會去年11月底的數據，日盛銀的流通卡數仍有13.3萬張。侯立洋表示，依照過往案例，日盛銀的持卡人在合併後信用卡就不能使用，北富銀應該會在合併前將日盛銀的卡友換發成北富銀的卡。

北富銀 信用卡 金管會

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