中信產因應防疫險理賠 將辦理銀行融資15億元

中信金控（2891）孫公司中國信託產險董事會今(17)日決議，擬向國內銀行辦理15億元融資借款，以支應防疫險理賠，為中信產成立以來首次辦理融資以支應保險理賠。

隨著中信產險加入借款支應理賠行列，國內六家防疫險受災公司，富邦（2881）、和泰（2207）、國泰世華、新安東京、兆豐（2886）、中信，都有融資借款支應防疫險理賠。

中信金今年1月9日說明獲利自結數時，中信金控財務長徐旻傾已經解釋，中信產去年全年已經賠給防疫險保戶的簽單理賠金額約141億元，去年12月底提列的賠款損失準備52.5億元，整體防疫險損失約193.5億元。

因應中信產險防疫險理賠，台灣人壽去年已經三次增資中信產險，分別為40億、50億、65億元，合計155億元。