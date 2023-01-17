快訊

2024總統民調勝賴清德、柯文哲 侯友宜回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信產因應防疫險理賠 將辦理銀行融資15億元

經濟日報／ 記者陳怡慈／即時報導
中國信託產險董事會今決議，擬向國內銀行辦理15億元融資借款，以支應防疫險理賠，為中信產成立以來首次辦理融資以支應保險理賠。本報資料照片
中國信託產險董事會今決議，擬向國內銀行辦理15億元融資借款，以支應防疫險理賠，為中信產成立以來首次辦理融資以支應保險理賠。本報資料照片

中信金控（2891）孫公司中國信託產險董事會今(17)日決議，擬向國內銀行辦理15億元融資借款，以支應防疫險理賠，為中信產成立以來首次辦理融資以支應保險理賠

隨著中信產險加入借款支應理賠行列，國內六家防疫險受災公司，富邦（2881）、和泰（2207）、國泰世華、新安東京、兆豐（2886）、中信，都有融資借款支應防疫險理賠。

中信金今年1月9日說明獲利自結數時，中信金控財務長徐旻傾已經解釋，中信產去年全年已經賠給防疫險保戶的簽單理賠金額約141億元，去年12月底提列的賠款損失準備52.5億元，整體防疫險損失約193.5億元。

因應中信產險防疫險理賠，台灣人壽去年已經三次增資中信產險，分別為40億、50億、65億元，合計155億元。

中信金控 防疫險 理賠

延伸閱讀

信用卡2022年刷出3.49兆新高 國泰、中信囊括1.16兆

國泰世華、中信 發卡量破表

富邦壽 年終上看七個月

大陸鄉村防疫缺藥缺人缺床 1個醫生要看診9村

相關新聞

國泰蔡家買全家過關 金管會：沒有違反產金分離原則

國泰蔡家透過家族旗下投資公司萬寶開發買全家2成股權，金管會在農曆年前找來萬寶開發談後，今確認萬寶開發買全家「沒有違反產金...

春節假期假鈔流竄？央行：小心仿真玩具鈔「新型態詐騙」

農曆新年將至，商家進入營業高峰期，但近期屢傳仿真玩具鈔在市面上流通，遭不法或投機人士用於購物，意圖趁商家忙碌之際詐騙得逞...

中信產因應防疫險理賠 將辦理銀行融資15億元

中信金控（2891）孫公司中國信託產險董事會今(17)日決議，擬向國內銀行辦理15億元融資借款，以支應防疫險理賠，為中信...

金管會出手！6家產險因防疫險挨罰 共開罰1080萬元

金管會今針對6家產險因防疫險風險控管缺失，各開罰180萬元，包含新安東京產、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、和泰產，...

新台幣貶4.7分 收30.315元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.315元，貶4.7分，成交金額10.84億美元

善用投資組合抗通膨過好年 元大金控集團助投資人放大年終獎金

主計總處預測，今(2023)年消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%，仍持續高過2%通膨警戒線，無論是在職場上有幾年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。