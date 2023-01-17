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金管會出手！6家產險因防疫險挨罰 共開罰1080萬元

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今針對6家產險因防疫險風險控管缺失，各開罰180萬元，包含新安東京產、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、和泰產，6家產險共被開罰1080萬元。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今針對6家產險因防疫險風險控管缺失，各開罰180萬元，包含新安東京產、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、和泰產，6家產險共被開罰1080萬元。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今針對6家產險防疫險風險控管缺失，各開罰180萬元，包含新安東京產、國泰世紀產、富邦產、中信產、兆豐產、和泰產，6家產險共被開罰1080萬元。

此裁罰案由保險局局長施瓊華今親自宣布，施瓊華表示，銷售前中後機制有嚴重缺失，但陳述意見出去後，公司都已經由提改善意見，確實有檢討商品報送中過去沒做好地方要怎麼做，裁罰不是最後目的。且保險公司在一年來銷售這麼多防疫險，盡到履約責任，股東也盡力增資，以達到善盡社會責任，因此斟酌減少裁罰金額。

保險局表示，6家產險在防疫險商品銷售前，無法充分辨識法定傳染病的風險特性，合理評估銷售限額與訂定預警值，且未落實對個別承保對象進行核保評估。

另外，部分公司費率釐訂僅參考未發展完全的損失經驗，且未妥適建立與執行風險控管機制；銷售中未能及時因應外部情勢變化，重新檢討評估風險管理計畫自留風險並採取措施；保險商品評議小組與管理小組會議未能充分發揮評估控管風險功能，核與保險商品銷售前程序作業準則規定不符。

防疫險 保險 產險 金管會

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