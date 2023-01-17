善用投資組合抗通膨過好年 元大金控集團助投資人放大年終獎金

主計總處預測，今(2023)年消費者物價指數（CPI）年增率為2.92%，仍持續高過2%通膨警戒線，無論是在職場上有幾年經歷的小資族，還是必須養家餬口的家庭經濟支柱，幾乎深深有感手上的「錢」變薄。在通膨與循環升息的環境下，股債市大幅修正，目前來到相對低點，元大金控集團說，投資人積極逢低布局，建立現金收益來源，參與景氣復甦時的資產成長機會，善用多元投資組合「放大」年終獎金，讓一整年的辛苦享有加乘效益。

元大證券指出，股市探底時刻，可透過定期定額買股，穩健投資，於股市低點時買進較多股數，待股價上漲時，就能創造較高獲利，目前推出台股定期定額手續費均一價活動，成功扣款3次，最高再送700元電子交易手續費抵用金。

台股封關期間，全球多數金融市場仍維持交易，元大證券指出，投資人在農曆春節期間要投資海外市場賺紅包，可透過臨櫃或是線上開立複委託帳戶，自由選擇約定台幣帳戶及約定外幣帳戶作為扣款帳戶；若想參與年後開紅盤的紅包行情，又擔心封關期間國際金融情勢攪局，「以權代股」是攻守兼備的不二選擇，元大證券權證網有多樣化的權證商品及豐富的權證資訊，提供投資人另一個投資理財的管道。

對於剛出社會或工作薪資剛起步的小資族，元大投信建議將年終獎金分批投入國民ETF-元大台灣50（0050），透過布局台灣上市市值前50大企業，分享台灣經濟成長果實，當小資族年紀漸長、結婚生子，逐漸成為家庭經濟支柱時，可適度配置有現金收益的工具，包含元大高股息（0056）或元大AAA至A公司債（00751B），分別獲得股息與債息收入。

元大銀行針對小資族推出「元大智能定期不定額」，透過市場逢低加碼扣款、逢高減碼扣款的智能化紀律模組，讓小資族可以因應市場漲跌，滾動式調整理財計劃，創造兼具儲蓄與增值的投資效益。

對於金融環境未知的風險，元大銀行推出兼具收益成長與風險控管的兩大智慧理財術：「Fund+好投家」以及「Fund + 3.0」，用年終獎金申購一檔波動較低的基金當母基金，既可享有資本增長的好處又可以控管波動風險。同時，母基金的資產自動轉入波動較高且長線看好的子基金，既可降低客戶投資風險，更可有利增進投資效益；元大銀行提醒投資人記得與所屬的理財顧問進行資產的年度檢視，讓股債配置在今年達到最好的效益。

元大人壽認為，小資族距離退休仍有一段時間，薪資也有成長空間，可善用富利美傳美元利率變動型終身壽險（KR），該保單有6年期與10年期2種繳費年期，保額最低1萬美元起跳，可視自身收入與資金的安排，透過6或10年的時間來累積人生第一桶金，過了幾年，小資族踏入人生另一階段，則可利用富利美寶美元利率變動型終身壽險（KP），保費可一次躉繳或選擇2年繳清，為自己或家人做妥善保險規劃，不但能在突遇風險意外時給家人更多守護，也能穩健累積個人資產。

面對通膨及循環升息雙重嚴峻挑戰，元大期貨分析，交易人避險需求增加，期權商品多空雙向特性，有利規劃避險交易策略，以目前趨勢來看，國外微小型商品受年輕交易人青睞，保證金合約規格小，操作彈性高，可作為入門交易商品；指數類期權商品約國外期貨市場45%交易量，由道瓊、那斯達克與S&P三大指數商品深受交易人熟悉喜愛。