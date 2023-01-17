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凱基證券化投資為公益 歲末邀育成基金會憨兒溫暖共餐

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券董事長許道義(後排中)與主管們邀請育成基金會及憨兒們於員工綠色餐廳用餐同樂。(凱基證券/提供)
凱基證券董事長許道義(後排中)與主管們邀請育成基金會及憨兒們於員工綠色餐廳用餐同樂。(凱基證券/提供)

凱基證券結合投資與公益，捐出2022年定期定額優惠活動全數手續費予育成社會福利基金會，並於歲末寒冬邀請基金會憨兒與老師，一同在甫獲頒「綠色餐廳」認證的凱基證券員工餐廳享用健康餐點，讓憨兒們暖心又暖胃，期許新的一年幸福滿滿。

為支持心智障礙者有能力投入職場自力更生，凱基證券攜手育成社會福利基金會推動「憨兒就業能力培訓計畫」，2022年專案活動贊助金額逾百萬台幣，其中凱基證券台股、美股與基金定期定額手續費均一價優惠活動，獲得投資人熱烈迴響，優惠活動延長至今年3月31日。

凱基證券經紀暨財富管理通路主管孫成保表示，活動延長目的，希望新的一年降低投資門檻讓投資人面臨市場波動時，維持定期定額與理財紀律，建構個人財富基礎；育成社會福利基金會常務董事賴豐福表示，感謝凱基證券的善心贊助，同時很開心在歲末之際讓孩子們能感受到社會的溫暖，這次機會也讓他們體驗到凱基證券員工餐廳環保、低碳的供餐及舒適體貼的用餐環境。

凱基證券員工餐廳從日常飲食中落實ESG，除了不提供一次性免洗餐具、每天採買有生產履歷的當季國產新鮮食材，更透過大數據推廣惜食文化，預估人數用餐及統計剩餘餐點數量，從源頭開始做到避免食物浪費、減少廚餘，已成為國內金融業綠色飲食標竿。凱基證券以永續金融為使命，將持續創新思維將投資結合公益，並落實品牌宣言「致力于您的富足人生」，陪伴投資人迎向富足未來。

凱基證 定期定額

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