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「群益資星」產學合作成效傲人 實習成果發表展光芒

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券舉辦「群益資星」實習生成果發表會成果豐碩 ，總經理李文柱(中)與本期結業學生共同合影。圖／群益金鼎證券 提供
群益金鼎證券舉辦「群益資星」實習生成果發表會成果豐碩 ，總經理李文柱(中)與本期結業學生共同合影。圖／群益金鼎證券 提供

群益金鼎證券（6005）日前舉辦「群益資星」實習生成果發表會，成果豐碩。「群益資星」是群益證針對資訊部門開辦專屬的資訊人才產學合作計畫，讓學生從大三、大四開始便能接觸FinTech應用實務，希望透過實習經驗，提前使學生將理論與實務相結合，以提升就業競爭力。

「群益資星」於2020年舉辦至今，每學期末皆會舉辦實習生成果發表會，來自台科大、北科大、輔仁、東吳、淡江、銘傳、海洋大學，甚至美國南加大等多所知名學府學生順利結業。歷年共聘用65位實習生，高達七成實習生續約留任或畢業即轉正職，儼然成為保障就業的最佳前哨站。

「群益資星」實習計畫讓學生熟悉程式開發，同時鑽研技術並發想新架構，在線上服務與交易系統上增加新的功能選項，以利客戶更方便的使用，最終得以順利完成群益各項裝置的開發與調整；於內部數據平台及推播中心也可參與介面與規格優化，查詢客戶樣貌更加快速，能夠更精準提供客戶第一手專屬資訊。輔仁大學醫資學程的廖同學分享：「這次實習，除了增加之前從未接觸過的金融知識，更在程式開發專案上提升自己解決問題、邏輯思考及觀察比對等能力，是很不錯的學習經驗」。

為增進未來金融科技的發展，除了招收金融本科系學生外，群益證更積極培育資訊工程背景學生投入金融產業。群益金鼎證券總經理李文柱表示：「群益金鼎證券資訊部經過多年深耕，在交易系統上一直超群拔萃，連續九年榮獲卓越雜誌肯定。除了致力追求交易速度最佳化及系統穩定度外，更持續投入數位化資源及FinTech開發，投入許多人力與資源，讓客戶享受到更加個人化且符合人性的產品，成為投資人心目中數位金融服務最佳品牌，亦成為領先市場的重要關鍵」。

群益金融集團說，不僅致力於實習生的培育並提供轉正的機會，無論是正在找工作的新鮮人，還是想要換工作的職場人，只要對金融科技有熱忱，都歡迎加入！

群益 實習 台科大 徵才 金融科技

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