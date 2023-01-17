宏泰人壽推美元利變動終身壽險 要保人可增加保額

農曆新年即將到來，進入虎年最後倒數一周，假期尚未開始，已經可以感受到年節濃厚喜慶氣氛。宏泰人壽搶在年前推出利率變動型終身壽險新商品，並同步推出美元豁免保險費附約，在新年嶄新氣象中，讓保戶有更多選擇，保險規劃做好充足準備。

宏泰人壽於近年持續推動保障型商品，考量人口特徵的整體走向與趨勢、保戶所需，而加強終身健康醫療險、意外險的推廣，同時也兼顧保戶資產累積、退休規劃及傳愛家人的需求，推出利率變動型終身壽險商品。宏泰人壽更透過市場細分，強化各保險商品特色，以滿足不同背景、個別族群的需求。

以農曆年前推出的宏泰人壽美滿傳富美元利率變動型終身保險來看，保單為美元收付，除了有利率變動型終身壽險達到資產累積、退休規畫及傳愛家人等財務面的功能之外，另外在保障面列有要保人可申請增加基本保額的條款。

在被保險人之保險年齡未達60歲，其保險契約有效期間內所約定的時間即可提出申請，保險費依被保險人原投保年齡計算，每次最多可以增加契約生效當時基本保額的20%，累計最高100%。

宏泰人壽表示，保單在這部分保留彈性空間，讓保戶可以評估需求及財務能力後自行調整。

宏泰人壽說明，為了落實高齡公平待客，利變型終身壽險商品設計時，優先納入高齡族群的風險評估，針對65歲以上客戶包含要保人、被保險人及實際繳費人的購買需求，亦透過高齡投保評估量表，充分了解客戶的特性與適合度，讓保戶更有保障。

宏泰人壽亦同步推出美元豁免保險費附約，在「為保險買保險」的概念下，透過多一重守護，萬一保戶在契約有效期間發生因意外事故等等突發狀況致使收入中斷，在符合豁免保險費附約條款的情況下，就得以免繳保費，保險契約繼續有效。