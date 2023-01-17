新壽春節服務不打烊 提前支付滿期金、生存金

農曆春節將至，新光人壽因應保戶資金靈活運用的需求，將提前給付滿期金和生存還本保險金，並提供24小時ATM現貸卡借款。同時，春節期間也提供0800專人客服、24小時AI智能客服「小新」、24小時網路投保、電話投保等貼心服務，陪伴民眾輕鬆、安心過好年。

為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽保險商品之滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在農曆春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)者將提前於112年1月19日給付，預估總給付金額約新台幣9億元。另外，考量保戶於春節期間仍有資金需求，若事前已申辦ATM現貸卡者，可直接利用該卡於各地之提款機貸款，以因應臨時性資金需求，有借款才計算利息，相當迅速又方便。

新光人壽表示，春節期間，0800客服提供客戶服務專線0800-031-115，服務時間為每日08:30~22:00，由客服專員提供即時的服務，若非專員服務時間(22:00~翌日08:30)來電，可透過語音留電功能，留下聯絡資料，客服專員將於翌日回電。如遇緊急事件，可撥打互動式語音所提供之值班主管手機協助處理；此外，新光人壽設有24小時AI智能客服(官網、APP、LINE官方帳號)及客戶服務專線互動式語音自主服務(IVR)，提供保單相關資訊的多元查詢管道，讓保戶服務更貼心方便。

新光人壽提醒民眾如春節期間有安排旅遊，出發前別忘了投保旅平險，除了可以委託新光人壽服務人員協助規劃旅平險保障外，也可以多加利用新光人壽24小時網路投保、電話樂call保、桃園機場第一、二期航站、臺北與高雄國際航空站、台中航空站與金門機場的保險服務櫃檯等通路進行投保服務；凡投保旅行平安險保戶或壽險、意外險、團體險客戶，出國目的為純旅遊，於保單有效期間內享有海外急難救援服務。