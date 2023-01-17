元大鑽金旅遊神卡搶攻春節連假旅遊商機 海外消費最高4%回饋

國境解封，旅遊浪潮大爆發！今年春節連假長達10天，出國度假已然成為民眾優先選擇之一，元大銀行繼之前推出「鑽金旅遊祭」海外消費活動，提供4%回饋無上限後，這次再與日本大型連鎖電器行Bic Camara合作，推出購物最高享17%回饋，加上「鑽金旅遊祭」4%回饋，合計最高享21%回饋，相當於購物享79折優惠。

元大銀行表示，原本鑽金旅遊祭活動，就不分新舊卡友，只要2023年4月30日前，持元大鑽金卡至海外不限國家實體商店刷卡消費，除原本現金回饋2.2%外，完成綁定外幣帳戶及設定自動扣繳信用卡帳單之卡友，再享有1.8%外幣回饋，總計可享4%回饋，回饋還可選擇日圓或美金。這次，考量國人海外旅遊最熱門景點就是日本，元大銀行特別規劃卡友至日本Bic Camera、唐吉訶德實體商店享優惠折扣；持元大信用卡至日本Bic Camara消費，出示優惠券供門市結帳人員掃描電子條碼結帳最高享17%回饋；於日本唐吉軻德使用專屬電子優惠券，除免稅10%折扣外，滿1萬日圓(稅外)再享5%優惠，最高可享15%折扣。

除了前述回饋折扣外，元大銀行還貼心為卡友規劃一連串海外旅遊必備服務，如：最高新臺幣5,000萬元旅遊平安險、環宇尊榮通關、機場貴賓室、機場外圍停車、wifi機等服務，另外，新戶於今年3月底前申辦鑽金智富卡任刷乙筆一般消費且登錄享價值新臺幣1,000元好禮，讓卡友可以盡情玩樂而無後顧之憂，也感受到元大銀行的滿滿誠意。