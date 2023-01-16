楊銘祥升任中信銀總經理 兼任法金執行長

中國信託銀行今（16）日召開董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文免代理中信銀總經理，新任中信銀總經理一職，將由原銀行法人金融執行長楊銘祥升任，仍兼任法人金融執行長，本人事案將報請主管機關核准後生效。

中信銀指出，新任總經理楊銘祥於中國信託服務逾20年，自基層主管做起，專業資歷與經驗豐富，長期深耕法人金融業務，曾派任香港、上海等大中華區分行，擔任中信銀行香港分行行長，亦為上海分行首任行長，去年更率領法人金融團隊創下亮眼佳績，成功打造中、港、台之法人金融業務良好基石。

中信銀表示，中信銀為國際佈局最完整的本國銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行，更為「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，唯一一家三項資本適足比率仍提前達到2025年標準的銀行。

中信銀行法人金融、個人金融及資本市場等三大業務發展穩健，未來將借重楊銘祥總經理的金融專業能力及業務長才，帶領團隊持續拓展版圖，再創營運佳績。