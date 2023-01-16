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史上最大換卡潮啟動！國泰世華、中信銀發卡量大爆發

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

受到2023年8月國泰世華銀Costco卡將易主、及中信銀退出國旅卡，兩大發卡銀行趕在2022年12月底啟動換卡潮，前者卡友將收到一張國泰世華銀cube卡，後者則一次性換發中信銀商旅鈦金卡，使兩大行新發卡量大爆發。

據公告，國泰世華銀2022年12月單月新發卡達86萬7523張，中信銀單月新發卡也達22萬2441張，新發卡量都創該行史上最大量，就算扣除單月停卡數，國泰世華銀12月淨發卡數也高達81.9萬張、中信銀則是18.6萬張。

銀行主管說，國泰世華銀確定與Costco分手，但因Costco會員數達250萬卡，國泰世華銀趕在去年底提前換發，先發一張cube卡給持卡人，導致當月新發卡量近87萬張。

中信銀則因退出國旅市場，手上有20多萬國旅卡也趕在去年底，一次轉換成中信銀商旅鈦金卡。2023年國旅卡僅玉山銀、聯邦銀（2838）和兆豐銀得標，中信銀未續約。

若以2022年全年淨發卡數來看，也因國泰世華銀大量換發卡，使國泰世華銀全年淨發卡達120.8萬張卡，遠超過中信銀，首度拿下發卡王，中信銀全年淨發卡數是78.4萬張卡居后冠。

中信銀 國泰世華 華銀

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