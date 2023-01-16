國人外匯投資「親美棄中」 去年人民幣存款減幅創歷年最大

國人外匯投資湧現「親美棄中」風潮。中央銀行今（16）日公布，去(2022)年12月，國銀人民幣存款餘額下滑至人民幣1,952.05億元，全年大減人民幣366.55億元，減幅高達15.81%，為歷年最大紀錄。

國銀在2013年2月正式開辦人民幣存款業務，上路初期，因人民幣具雙率雙升題材，一度吸引民眾蜂擁搶進，資料顯示，2014年全年，國銀人民幣存款暴增人民幣1,196億元；不過，這股熱潮很快退燒，到了2015年，人民幣存款年增金額已縮減至人民幣159億元。

自2018年以來，人民幣存款餘額連五年縮水，存款規模也從逾人民幣3,200億元高峰，衰退到去年12月的人民幣1,952億元；去年全年減幅達15.81%，為開辦以來最大。

央行官員分析，去年美國聯準會激進升息，使美元雙率雙漲，吸引投資人轉投美元懷抱；相較於身價大漲的美元，中國大陸受到疫情衝擊、景氣明顯下滑，人民幣匯率也低迷不振，導致投資人興趣缺缺。

央行官員表示，「國銀人民幣存款業務開辦已經十年，算是很成熟的業務了，去年存款餘額減幅較大，主要是過去這一年，人民幣不論是利率或是匯率，都未能比美元等幣別更具優勢，民眾對人民幣就沒那麼熱中。」

央行今天公布，去年12月，銀行人民幣存款餘額失守人民幣2,000億元大關、減至人民幣1,952.05億元，連五月下滑，並為2014年以來的九年新低，月減人民幣78.17億元。

其中，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款為人民幣1,665.23億元，月減人民幣58.66億元。央行外匯局副局長洪櫻芬表示，DBU減少有三個原因，第一是電子大廠將人民幣投資所得、貨款收入轉換成新台幣使用；第二是有基金公司匯出人民幣款項，用以投資國外的人民幣證券；第三是公司使用人民幣存款支付進口貨款。

洪櫻芬指出，去年12月的DBU，不論個人或法人，人民幣存款均為減少。

在國際金融業務分行（OBU）部分，央行指出，去年12月，人民幣存款為人民幣286.82億元，月減人民幣19.51億元，減少主因有二，包括有製造業廠商進行對外的融資貸款，以及匯出人民幣款項進行資金調度。