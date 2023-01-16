去年國銀人民幣存款大減15.8% 創史上最大跌幅

兩岸地緣風險，加上利差因素，中央銀行統計，至去年底止，國銀人民幣存款餘額為人民幣1952.05億元、創9年最低紀錄，且較前年底大減約367億元、減幅達15.8%，創下史上最大減幅。

央行統計，去年底國銀人民幣存款餘額為1952.05億元，跌破2000億元大關，也創下2014年1月以來新低，其中，外匯指定銀行（DBU）存款餘額為1665.23億元；國際金融業務分行（OBU）的存款餘額同步下滑至286.82億元。

央行官員指出，去年個人戶、法人戶存款同步減少，且個人戶已經連22降，主因去年美元利率強勢，相較下人民幣利率變動小，不論個人或法人，美元還是有相對吸引力，導致人民幣存款下滑。

官員也提到，法人戶存款下降，主因近期有廠商開始結售國外投資或貨款收入，例如把收到的人民幣貨款結售成台幣；或是投資大陸地區的廠房投資，匯回做其他投資；以及拿人民幣支付進口貨款等，都造成法人戶人民幣存款戶下滑。

央行指出，近年國銀人民幣存款餘額逐年下滑，自2018年的2984.4億元人民幣，2019年將至2610.33億元人民幣、2020年2440.89億元人民幣，前年2318.60億元人民幣，去年更跌破2000億元大關，降至1952.05億元人民幣。

匯銀主管分析，大陸維持寬鬆，而美國升息尚未停止，美元仍有利差優勢，市場自然不會偏好人民幣資產，除非下半年明確降息、美元確定反轉，否則市場還是以持有美元為主，且此狀況很難反轉。

該主管也說，近期人民幣反彈走升，大陸解封後經濟逐漸復甦，可望支撐人民幣走勢，也有少數散戶可能會想增持人民幣存款賺匯差，但以利差角度來看，人民幣很難贏過美元利差。

另有外匯分析師說，地緣壓力是更大原因，不只我國有此狀況，非大陸陣營的國家，人民幣存款餘額近年也都呈現下滑，但這也不會是常態，後續就看國際政治發展，若對抗有和緩，市場勢必會開始增持人民幣。