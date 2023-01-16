快訊

岸田文雄的歐美之旅：日本強化應對中國與北韓威脅

換肝仍撐不到過年 資深歌仔戲女星離世享壽70歲

免稅再折7%！過年玩日本「買爆3C家電」 4大電器店折價券全收錄

中信金公告 法金執行長楊銘祥升任中信銀總座

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

中信金控（2891）今(16)日晚間公告，核心子公司中國信託商業銀行的總經理，由法金暨國際事業執行長楊銘祥升任，將報請主管機關核准後生效。

楊銘祥2020年11月1日出任法金暨國際事業執行長，接替執行副總黃毅請辭後的職缺。

1962年次、現年61歲的楊銘祥，從中信銀行法人金融基層做起，為中信九龍分行首任經理、上海分行首任行長，熟悉中港台法金業務，同事認為由他掌法金大旗，適才適所、必能有所為。

老家在高雄市的楊銘祥個性質樸、做事踏實，2005年奉派籌設九龍分行，兩年後出任香港分行經理，兼任環球金融處處長。香港分行是中信最賺錢的海外分行。

他後來相繼升任中信銀大陸事業處處長、大中華區法金事業總處總處長，後者職在督導中港台三地的法金業務。中信銀在大陸的四間分行與兩間支行，全在他任內完成籌設。

中信銀行 中國信託商業銀行 香港

延伸閱讀

中信金 今年徵才6,600人

中信證股神投資遊戲 抽紅包

14金控股全年EPS全數公告！ 專家曝光「1數據」：能推估出2023年股利

T1聯盟／12月個人獎 中信特攻林韋翰、艾德通包

相關新聞

人民幣存款餘額跌破2000億大關 下探9年新低

中國經濟發展存有疑慮，加上地緣政治風險，影響投資人信心，連帶使人民幣「錢景」不被看好。中央銀行今天公布111年12月國銀...

銀行員過年出勤ATM補鈔 這家銀行給加倍薪資、加碼補助紅包

為因應長達10天的農曆春節連假、金融服務不中斷，第一銀行今天宣布，若行員在連假期間有來行辦理ATM補鈔、或排除ATM障礙...

春節「這兩日」民眾排隊狂領錢 使用ATM五大注意事項

2023年農曆春節連續十天假期(2023年1月20日至1月29日)，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項...

全國保險3大獎10年英雄榜 富邦大贏家、7項金冠軍

《現代保險雜誌》日前舉辦「全國保險3大獎10年英雄榜頒獎典禮」，以表揚自102年迄今10年間，國內表現優異的金融保險業者；其中，值得一提的是，這3大獎包括…

繳醫療費啟動行動支付 一卡通推「醫指付」及iPASS MONEY雙管道

台灣行動支付普及率近年持續成長，政府也喊出 2025 年「行動支付普及率達9成」的口號。「醫指付APP」為台灣醫療場域行...

43歲存款不到百萬？ 存到「這數字」放5%投資工具 準備退休金並不難

「一位43歲的媽媽，手上資產不到100萬，對於退休感到焦慮」、「公司員工月收3萬5，有1萬8要拿去付家人醫藥費」這些都是理財作家十方（李雅雯）遇見的真實案例，令她忍不住想提醒中年人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。