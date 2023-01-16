中信金公告 法金執行長楊銘祥升任中信銀總座
中信金控（2891）今(16)日晚間公告，核心子公司中國信託商業銀行的總經理，由法金暨國際事業執行長楊銘祥升任，將報請主管機關核准後生效。
楊銘祥2020年11月1日出任法金暨國際事業執行長，接替執行副總黃毅請辭後的職缺。
1962年次、現年61歲的楊銘祥，從中信銀行法人金融基層做起，為中信九龍分行首任經理、上海分行首任行長，熟悉中港台法金業務，同事認為由他掌法金大旗，適才適所、必能有所為。
老家在高雄市的楊銘祥個性質樸、做事踏實，2005年奉派籌設九龍分行，兩年後出任香港分行經理，兼任環球金融處處長。香港分行是中信最賺錢的海外分行。
他後來相繼升任中信銀大陸事業處處長、大中華區法金事業總處總處長，後者職在督導中港台三地的法金業務。中信銀在大陸的四間分行與兩間支行，全在他任內完成籌設。
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