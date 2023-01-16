中信金公告 法金執行長楊銘祥升任中信銀總座

「一位43歲的媽媽，手上資產不到100萬，對於退休感到焦慮」、「公司員工月收3萬5，有1萬8要拿去付家人醫藥費」這些都是理財作家十方（李雅雯）遇見的真實案例，令她忍不住想提醒中年人

2023-01-16 11:58