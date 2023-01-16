台灣人壽2022榮獲57項國內外大獎 稱冠壽險業

中國信託金控子公司台灣人壽獲獎連連再創佳績。台灣人壽今(16)日表示，其憑藉穩健的永續發展策略、多項數位創新服務及卓越品牌影響力，2022年榮獲57項國內外大獎，榮登台灣壽險業之冠。

台灣人壽依循中信金控的永續金融政策，致力建構永續金融生態圈，以最愛國的保險公司自我期許，具體落實政府綠色金融行動方案，不僅是亞洲第一家參與離岸風電聯貸的台灣壽險業者，更積極參與六大核心戰略產業、國內外永續債、專案公共投資、永續相關基金及離岸風電融資，引領促進產業低碳轉型及永續變革，總投資核准金額達新台幣744億元，已連續三年獲得《The Asset》（財資）3A永續基礎建設大獎肯定，2022年更被評選為「亞太年度最佳投資機構-保險公司」，為亞洲唯一獲獎之保險公司。

除了透過投資創造永續影響力，台灣人壽亦領先國內壽險同業，以最高標準充分揭露ESG資訊，同時採用國際準則GRI（Global Reporting Initiative）及SASB（Sustainability Accounting Standards Board）編製企業永續報告書，並長期深耕高齡公益，持續11年舉辦祖孫三代健走、支持不老棒球聯盟、推動企業志工服務，已連續六年拿下亞洲企業社會責任獎，亦勇奪台灣企業永續獎、台灣永續投資獎、亞太暨台灣永續行動獎等六項大獎肯定。

營運績效方面，台灣人壽業務動能快速成長，品牌影響力亦受國際高度讚譽，不僅六度入榜全球100大最有價值保險品牌，更獲四家國際知名財經媒體高度肯定，拿下《The Global Economics》（全球經濟）、《Global Brands Magazine》（全球品牌）、《Global Business Outlook》（全球商業觀點）與《International Finance Magazine》（國際財經）頒布台灣最佳壽險公司、台灣最佳壽險品牌及台灣年度創新壽險公司殊榮。

因應數位發展，台灣人壽積極投入數位轉型，提供更便捷有溫度的數位金融服務，包含手遊型健康管理TeamWalk App、一站式健康自主管理平台i健康計畫，及運用數位創新大幅縮短保險理賠時間的理賠智能便利前台，並在疫情期間推出「三刷三免」視訊投保貼心服務，滿足疫情下零接觸的需求，勇奪《Asian Banking & Finance》（亞洲銀行及財金）、《工商時報》等國內外逾十項數位大獎。

此外，台灣人壽力推自主健康管理，攜手新創公司推出突破性的AI健康分App，結合健保大數據和精準AI運算，可快速產出個人健康報告，不僅能精準評估健康風險，還能客製化專屬保險方案，拿下CELENT模範保險公司獎裡的數據分析及人工智慧大獎，是台灣唯一獲得該獎項的金融機構。

秉持中信金控We are family的品牌精神，台灣人壽將積極發揮保險永續影響力，透過投融資及創新商品服務，持續守護和創造永續的環境和社會，期許和所有利害關係人共好，創造共享價值。