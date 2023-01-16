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花旗送百萬紅包：筆筆消費抽大獎、回饋助攻國內外旅遊

經濟日報／ 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導
花旗(台灣)銀行推出「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」信用卡加碼回饋活動。即日起到2023年2月28日，全通路累積合格消費滿10萬元且完成登錄，即享易遊網2千元旅遊金；單筆合格消費滿888元(含)以上，再享易遊網10萬元旅遊金抽獎機會乙次。照片提供／花旗
花旗(台灣)銀行推出「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」信用卡加碼回饋活動。即日起到2023年2月28日，全通路累積合格消費滿10萬元且完成登錄，即享易遊網2千元旅遊金；單筆合格消費滿888元(含)以上，再享易遊網10萬元旅遊金抽獎機會乙次。照片提供／花旗

春節假期即將到來！作為防疫鬆綁後第一個連續長假，全民莫不揚眉兔氣、蓄勢待發，準備迎接長達十天的美好假期以及嶄新的一年。花旗(台灣)銀行所推出的信用卡活動好評不斷，為了回應卡友的需求，過年前大手筆推出「花旗迎新購物祭 瘋享百萬旅遊金」加碼回饋。即日起到2023年2月28日，全通路累積合格消費滿10萬元且完成登錄，即享易遊網2千元旅遊金；單筆合格消費滿888元(含)以上，再享易遊網10萬元旅遊金抽獎機會乙次，等值歐洲雙人來回機票。兔年刷花旗，好禮好運all兔you！

年底是消費旺季，不論是除舊布新、年貨採購、走春旅遊，還是團圓聚餐，使用全通路的回饋神卡才是王道。花旗銀行此次針對全通路消費大方回饋，不論是國內還是海外消費，單筆付清還是分期消費，通通符合活動回饋資格。花旗卡友只要刷花旗卡並完成登錄，全通路累積合格消費滿10萬元，即可享易遊網2千元旅遊金 (限量7,500份)，相當於2%回饋。搭配現金回饋Plus鈦金卡，再享筆筆2%回饋，最高樂享4%回饋。此外，過年就是要搏個好彩頭。刷花旗卡單筆合格消費滿888元(含)以上，再享易遊網10萬元旅遊金抽獎機會乙次(限量10份)，累積2筆888元(含)以上，則可獲得兩次抽獎機會，以此類推。刷越多次，中獎機會越高！ (本活動消費正、附卡合併計算，每正卡人限回饋乙次)

除了全通路回饋，3C家電、超市量販等指定商店刷花旗卡滿額還可以再享超值回饋疊加。1月31日前於全國電子刷花旗卡消費滿額最高享3,300元全國電子商品禮券回饋；另指定活動期間於家樂福、大潤發、愛買量販店使用花旗卡消費分期滿額且完成登錄，最高享限量200元回饋。歲末年終，使用花旗卡聰明消費，享受加倍回饋。

花旗

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