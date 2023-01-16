快訊

台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

春節「這兩日」民眾排隊狂領錢 使用ATM五大注意事項

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

2023年農曆春節連續十天假期(2023年1月20日至1月29日)，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項，包括避開尖峰時段使用ATM提領現金、瞭解往來金融機構提款與轉帳金額的限制、保留交易明細最安心、善用緊急聯絡電話，並慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM等。

一、避開尖峰時間使用ATM

根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節小年夜及除夕（1月20日及21日）期間，每日11:00～14:00及17:00～19:00二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

二、瞭解提款及轉帳金額的限制

本次春節連續十天假期，財金公司特別提醒民眾注意往來金融機構在春節期間使用ATM的相關規定，例如：每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間之資金調度。

三、保留交易明細最安心

使用ATM倘發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳之款項撥入交易帳戶，請民眾放心，權益將全數獲得保障；民眾亦可保留「交易明細單」，憑以洽請金融機構處理。

四、善用ATM緊急聯絡電話

ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如遇ATM異常狀況，請撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應。若無法獲得協助，亦可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線 (02)2630-5151。

五、慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM

近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾加強注意，ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、亦無法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作ATM；如有懷疑，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。

ATM 春節 詐騙

延伸閱讀

春節將至 新北勞工局長率隊視察物流公司

春節前夕送暖 花敬群關懷服役受傷退役人員

天冷應景鮮花量少品質好 春節前價格平穩供貨

台中春節首日1999話務增2至3倍 最多市民詢問內容曝光

相關新聞

春節「這兩日」民眾排隊狂領錢 使用ATM五大注意事項

2023年農曆春節連續十天假期(2023年1月20日至1月29日)，財金公司特別提醒民眾，春節連續假期使用ATM注意事項...

全國保險3大獎10年英雄榜 富邦大贏家、7項金冠軍

《現代保險雜誌》日前舉辦「全國保險3大獎10年英雄榜頒獎典禮」，以表揚自102年迄今10年間，國內表現優異的金融保險業者；其中，值得一提的是，這3大獎包括…

繳醫療費啟動行動支付 一卡通推「醫指付」及iPASS MONEY雙管道

台灣行動支付普及率近年持續成長，政府也喊出 2025 年「行動支付普及率達9成」的口號。「醫指付APP」為台灣醫療場域行...

43歲存款不到百萬？ 存到「這數字」放5%投資工具 準備退休金並不難

「一位43歲的媽媽，手上資產不到100萬，對於退休感到焦慮」、「公司員工月收3萬5，有1萬8要拿去付家人醫藥費」這些都是理財作家十方（李雅雯）遇見的真實案例，令她忍不住想提醒中年人

台幣「虎頭蛇尾」 兔年估先蹲後跳

匯市周四（十九日）封關，虎年的台幣匯率因美元走強，貶幅恐逾百分之八，創廿五年來最大跌幅，成為「虎頭蛇尾」的一年。展望兔年...

允能3危機 聯貸行達4不共識

天豐新能源開發的允能風場財務危機難解。債權銀行團上周與允能代表開會，初步取得對允能聯貸案採不減債、不降息、不增貸、不延長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。