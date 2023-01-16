全國保險3大獎10年英雄榜 富邦大贏家、7項金冠軍

《現代保險雜誌》日前舉辦「全國保險3大獎10年英雄榜頒獎典禮」，以表揚自102年迄今10年間，國內表現優異的金融保險業者；其中，值得一提的是，這3大獎包括：「保險品質獎」、「保險龍鳳獎」及「保險信望愛獎」等3大獎項，由富邦金控及旗下子公司合力囊括7項金冠軍，可謂最大贏家。

除了富邦金控榮獲「保險龍鳳獎」金冠軍外，富邦人壽和富邦產險並雙雙榮獲「保險品質獎」、「保險龍鳳獎」及「保險信望愛獎」等3大獎項金冠軍，尤其富邦人壽還連續7年於「保險品質獎」的４項評比指標（業務員最優秀、理賠服務最好、知名度最高、最值得推薦）中榮獲特優殊榮，可以說是表現最佳的金融業者。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，全台灣約有500萬個家庭將他們的風險保障交付給富邦人壽，為了擔負起社會大眾的高度期待，富邦人壽一直以最高審視標準自我檢討、追求進步，並透過持續性的人才培育、創新完整的商品線、多元化行銷通路與金控資源的整合，積極打造差異化優質服務，為每位客戶開創全新價值，實踐「正向力量 豐富生命」願景！

最後，陳俊伴並強調，展望下一個10年，富邦人壽除了持續發揮企業公民力量、推展各項「ESG」（環境Environment、社會Social、公司治理Governance）行動專案外，更進一步善盡企業社會責任、共創多贏，朝向永續共好的願景邁進。