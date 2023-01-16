繳醫療費啟動行動支付 一卡通推「醫指付」及iPASS MONEY雙管道

台灣行動支付普及率近年持續成長，政府也喊出 2025 年「行動支付普及率達9成」的口號。「醫指付APP」為台灣醫療場域行動支付服務優質首選，為貼近不同族群的多元支付需求，今(16)日上午10點與一卡通公司聯合舉辦記者會，在衛生福利部專門委員彭美珍、社團法人台灣私立醫療院所協會理事長李飛鵬、台北長庚醫院院長黃集仁及醫界代表等貴賓見證下，宣布醫指付新增iPASS MONEY支付服務正式上線。

行動支付已是民眾生活支付的重要一環，為服務民眾就醫繳納醫療費的需求，本次不只於「醫指付APP」本身新增「iPASS MONEY」支付功能，亦同步增加LINE Pay內iPASS MONEY「生活繳費」管道，只要點選「醫療照護費」，輸入就診身分證字號、出生年月日及繳費醫療院區，即可查詢就診醫療費並使用iPASS MONEY繳納醫療帳單，手機即繳一指付。多管道繳納醫療費，民眾可依習慣使用，免排隊輕鬆繳納省時又便利。

一卡通公司董事長廖泰翔表示：「iPASS MONEY是具有超過540萬用戶數規模，為社群而生的支付工具，而醫指付為國內繳納醫療費用最大服務平台，雙方合作能讓民眾在就醫服務的數位化及品質上有更大的提升。iPASS MONEY生活繳費服務項目已超過3,000多項，服務範圍多元，涵蓋全台國稅、地方稅及政府規費外，舉凡水電費、停車費、瓦斯費、有線電視費、社區管理費、健保費、信用卡費，乃至汽車代檢費、就業安定費及長期照護費等生活大小事，只要用手機透過iPASS MONEY就可以通通都搞定。有了醫指付平台的加入，雙管道提供繳納醫療費的服務，服務面向將更全方位，未來也會持續豐富支付生態圈，提供更優質的支付服務。」

醫指付大洸醫院管理顧問股份有限公司總經理吳明彥表示：「提供民眾便利繳納醫療費的服務是醫指付最重要的服務宗旨，目前醫指付擁有近百萬註冊會員，每月有將近新台幣7億元的醫療費用支付交易，因應越來越普及的行動支付，增加如iPASS MONEY等電子支付服務為市場所趨，多元的支付服務及繳費管道，將可增加服務的廣度，除能協助醫療院所提高民眾就醫滿意度，更能提升醫療院所的服務量能。」

醫療院所代表台北長庚醫院院長黃集仁致詞表示：「多元化的醫療費繳納管道，有助於降低醫院的人力及物力的負擔，也能縮短民眾就醫等候付款時間，減少感染風險。」

歡慶醫指付上線iPASS MONEY支付服務，特別推出繳納醫療費優惠活動，於112年1月16日起至3月31日期間，繳納任一筆醫療費即享iPASS MONEY儲值金10元回饋(每人最高限得100元)。如果是首次使用生活繳費功能之用戶，活動期間繳納任一筆醫療費且於繳費當月消費任一筆，加碼再享iPASS MONEY儲值金50元。此外，玉山銀行獨家加碼，活動期間連結玉山銀行數位帳戶新戶，繳納醫療費可享帳戶回饋金500元，綜合以上優惠，相當於最高可享650元等值回饋。活動期間繳納醫療費的用戶，若於躍獅藥局指定門市消費任一筆，即有機會抽中價值3,320元Digimed智慧手錶與多項好禮。倘若民眾有就醫繳納醫療費用之需求，歡迎使用iPASS MONEY繳納還能享回饋賺優惠。

iPASS MONEY使用場域已突破43萬個據點，是唯一具有完整橫跨全台交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具。一卡通的電支服務iPASS Money為全台最多人使用的社群支付工具，用戶透過iPASS MONEY可輕鬆在LINE社群中完成好友轉帳及揪團支付，每月轉帳金額已有高達79.4億的經濟規模，市占率為68.81%；每月儲值金額突破175.8億，已連續14個月破百億，市占率為68.59%，相關應用場域及多項消費數據均領先業界。

一卡通公司表示，未來將持續加速支付生態圈的整合，更積極推動企業數位轉型及服務優化，另一方面在掌握廣大用戶資源基礎下，將啟動全新的數據商業模式，利用全域數據成為FinTech產業創新的領導品牌。