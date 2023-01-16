臺銀人壽新春服務 規劃多項貼心服務措施與保單借款

農曆春節將至，相信許多保戶都有資金需求，別煩惱！臺銀人壽為加強服務保戶，解決保戶籌措資金的煩惱，提供保戶資金靈活運用管道-保單借款(含ATM保單借款及線上保單借款)，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款及可隨借隨還等多項優點。保戶可透過業務員，或直接向臺銀人壽全國各服務櫃台洽詢辦理，將儘速撥款到保戶指定帳戶。

春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)，保戶可利用ATM保單借款專用虛擬帳號於ATM辦理保單借款提領，協助保戶過年期間資金運用。臺銀人壽提醒保戶，在借款期間仍請留意因未償還而累計的保險單借款本息超過保單價值準備金，導致保險契約失效停止之情事發生，以確保權益。

此外，臺銀人壽於農曆春節特別規劃多項貼心服務措施。

提前給付滿期金/生存金：春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)應給付之滿期金及生存金，提前至112年1月19日發放。

春節假期延長保費繳納期限：繳費寬限截止日適逢春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)，予以延長繳費寬限期3個營業日，即保戶在連假結束後於112年1月30日~112年2月1日期間內繳費者，保單權益不受影響。

春節假期ATM保單借款服務：春節連續假期(112年1月20日~112年1月29日)，保戶可利用ATM保單借款專用虛擬帳號於ATM辦理保單借款提領，協助保戶過年期間資金運用。

客服專線24小時服務不打烊：春節連續假期提供24小時免付費客服專線服務（0800-011-966）。讓保戶在年假期間有保險權益的緊急需求時，有專人可即時服務處理。亦可利用企業網站「http://www.twfhclife.com.tw」之保戶專區，查詢個人保單內容及相關訊息。