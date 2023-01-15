中信金宣布今年招募6600人 MA首年挑戰百萬年薪

中信金控今（15）日宣布啟動2023年度人才招募「Top Gun計畫」，其中，最受矚目的「儲備幹部招募計畫」（MA計畫），預計招募逾60位海內外跨界菁英，首年即能挑戰百萬年薪，為台灣金融業唯一2年2次升遷機會的培育計畫，通過培訓即升任經理，加上個人金融、法人金融等一般職缺，全年度預計招募6600人。

中信金人資長卓長興表示，年度人才招募「Top Gun計畫」，期許培育出更多如同電影「捍衛戰士」的關鍵職位菁英，具備獨立思考能力，保持韌性朝目標與願景努力。

中信金表示，今年MA計畫招收組別包含中信金控「經營管理」、「財務管理」、「人資管理」；旗下子公司中信銀「法人金融」、「個人金融」、「科技」、「風險管理」、「資本市場專業菁英」；台壽「保險數位」及因應業務表現持續成長新設的「保險經管」等10個組別，收件至今年3月17日截止。

中信金表示，儲備幹部第一年即可挑戰百萬年薪，根據內部資料，每2人就有一人擔任公司重要管理職或具外派經驗，MA計畫已培養出許多優秀同仁。

因應中信金持續擴張全球版圖，今年大舉招募海內外法人金融業務團隊，「國際法金業務菁英計畫」網羅對國際金融業務有興趣之人才，培訓期間即面對國際市場，第一階段在臺累積業務能力、培養第二外語專長；第二階段分發至海外據點，進行為期1年半實戰歷練、培養國際視野，3年完訓通過考核後晉升客戶經理（RM），歡迎具日語或東南亞語系人才，或在台發展僑外人才踴躍報名。

另有「法金儲備RM培訓計畫」，透過完善的教練團制度，最快可於兩年內培養成法人金融RM；個人金融則睽違四年重啟「儲備理財規劃師（Financial Planner）計畫」，加上「儲備理財專員（Junior Financial Advisor）計畫」，個人金融與法人金融合計招募逾250名業務儲備人才，一同提供客戶全方位金融專業諮詢服務。

金融科技方面，中信金今年將於台中市成立軟體開發中心，擴大延攬300人加入科技團隊，聚焦軟體工程、雲端技術及大數據等專業領域，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供2次升遷機會；在校生亦可參與「Rising Star暑期實習計畫」，表現優秀的學生有機會於畢業前錄取MA或專業職缺，收件至今年2月24日截止。