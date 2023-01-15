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理財及早開始 全國大專院校學生看過來！統一投信理財研習營即將開跑

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

免費青年學子理財學習營好康報！定期定額第一品牌「統一投信」多年來致力普及理財教育，深入校園傳遞正確投資觀念，善盡企業社會責任。這次寒假的2月3日下午，統一投信針對全國大專院校在學學生，將舉辦青年學子專屬的理財學習課程，為學生開啟正確的理財之路。

本次活動全程免費，由統一投信總經理董永寬，率領多位優秀經理人，包括台股、海外、債券、多元資產及ETF團隊主管，與青年學子分享投資趨勢、理財方法及實務經驗。除了聆聽專業的理財知識分享，也能與投資專家對話，為青年學子解答各種投資中的疑惑。活動結束後，還能獲得統一投信寒假理財學習營結訓證書，為未來求職履歷增加亮點。

想知道學校不會教的市場投資經驗嗎？或是如何洞察產業趨勢？不管是投資理財工具，還是當前投資看法。就在2月3日統一投信理財研習營，與全國青年學子相約分享理財中的大小事。線上報名連結https://forms.gle/GnAShMXY6KmSK93x5。

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冷知識：即使是深愛的人，你也不需負責對方的財務健康。

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