富邦集團尾牙提防疫險風暴 蔡明忠首度向股東說「對不起」

富邦集團今晚於南港展覽館舉辦集團謝年會，總計北高兩場有1.8萬員工參加，總摸彩獎金逾1580萬元。富邦集團董事長蔡明忠今晚致詞時，不禁提起防疫險風暴，除感謝產險同仁的艱辛，也首度向股東說「對不起」，富邦已學了全台企業界風險控管失靈的最大的一課，會謹記教訓，做好風險管理。

富邦集團今晚睽違2年恢復舉辦集團謝年會，也是富邦金與日盛金合併後的第一場尾牙，參與員工人數比往年還多，北高兩場總計1.8萬員工參加，總摸彩獎金逾1580萬元，最大獎金高達10萬元獎金，但今年基於兼顧防疫考量，活動形式調整為欣賞表演及摸彩、不安排餐敘。

蔡明忠在致詞時表示，謝謝過去3年在疫情肆虐時，各位同仁堅守崗位，發揮正向力量，服務所有客戶。這3年是「翻天覆地」的改變，謝謝行政同仁在防疫上做出創新與努力，設立全台企業界第一個PCR檢測站。

蔡明忠說，去年影響最大是防疫險風暴，財務、聲譽都受到影響，「甚至很多人認為我從來都沒跟股東說聲對不起，絕大多數員工也都是我們的股東，我在這裡跟大家說聲『對不起』。」

蔡明忠表示，產險同仁面臨雪片而來的投保，他們不眠不休趕工完成核保與出單作業，理賠海嘯時第一線客服同仁面對天天超量的工作，能夠不辭辛勞，讓理賠金盡速送到保戶手中，當然過程中也備受保戶責難，「他們的艱辛，我要特別感謝他們。」

展望2023年，蔡明忠說，要謹記總裁蔡萬才念茲在茲交代的「風險控管」，「我們已經學了全台企業界風險控管失靈的最大的一課，我們要謹記教訓，做好風險管理」。他也不忘提醒同仁恪遵總裁蔡萬才的三信條「誠信、勤儉、謙和」，實現正向力量，創造社會共好。

富邦金董事長蔡明興今晚也透過影片表示，去年是許多挑戰與詭譎多變的一年，全球利率上升、通膨、疫情影響與俄烏戰爭，造成全世界政經環境繼續動盪，富邦金受到國內防疫險影響，獲利有所衰退。但在同仁努力下，富邦金仍是金控獲利與每股盈餘第一名，連續14年蟬聯金控獲利與每股獲利王寶座，這是極大榮耀，是全體同仁努力的成果。

蔡明興指出，去年富邦金合併日盛金，是全台首宗金金併，今年要展開富邦證合併日盛證，與北富銀合併日盛銀的工作，跟日盛金合併相當具有綜效，期望讓金金併首例成為成功典範。展望2023年，市場仍非常嚴峻，升息、通膨壓力仍然存在，期許各位同仁落實「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，朝成為亞洲一流的金融機構邁進。