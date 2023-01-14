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富邦集團尾牙提防疫險風暴 董座蔡明忠首度向股東說「對不起」

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防疫險風暴影響富邦聲譽 董事長蔡明忠今向股東道歉了

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠今（14）日在富邦謝年會上，因防疫險風暴，向股東說一聲對不起。圖／讀者提供
富邦集團董事長蔡明忠今（14）日在富邦謝年會上，因防疫險風暴，向股東說一聲對不起。圖／讀者提供

富邦集團（2881）董事長蔡明忠今（14）日在富邦謝年會上，向股東說一聲對不起，防疫險風暴影響到富邦同仁，產險面臨雪片而來的投保理賠，同仁趕工完成出單作業，理賠海嘯影響第一線客服同仁，讓理賠金可以盡速到保戶手中，富邦已經學了全台灣企業界風險控管最嚴重一課，會謹記教訓。

蔡明忠今日指出，了解大家期待今天開場與表演，主要謝謝過去三年中間，在疫情肆虐下，各位同仁可以堅守岡位可以順利運轉，發揮正向力量，服務所有客戶，他可以給所有公司主管鞠躬。

蔡明忠說，三年中翻天覆地的改變，也要特別謝謝行政同仁在防疫上所作處的創意創新與努力，幫忙設立全台灣企業界第一個PCR檢測站，三年前，也適時推出很多防疫措施，確保多數同仁的健康，

去年對富邦影響最大防疫險風暴，影響到富邦聲譽，蔡明忠說，很多人都說我沒有跟股東說一聲對不起，現場絕大多數員工是我們股東，他在現場也跟大家說一聲對不起，也影響到同仁，包括產險同仁面臨雪片投保，不眠不休，趕工完成出單作業，接下來理賠海嘯，第一線的客服同仁，將面對天天超量工作還可以不辭辛勞，讓理賠金可以盡速到保戶手中，當然過程中備受保戶責難，蔡明忠今日特別感謝。

最後，展望2023年，蔡明忠說，要謹記總裁過去交代風險控管，富邦已經學了全台灣企業界風險控管失靈最嚴重一課，要謹記教訓，做好風險管理，另外，也希望同仁遵守實踐正向力量，可以創造社會共好。

富邦集團蔡明忠董事長以及集團主管合影。圖／富邦金提供
富邦集團蔡明忠董事長以及集團主管合影。圖／富邦金提供

富邦 蔡明忠 防疫險 產險 理賠

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