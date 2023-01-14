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富邦金尾牙登場 董座喊話感謝員工：日盛金併購具綜效

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

富邦金控（2881）今（14）日舉行大型尾牙，地點選在南港展覽館，現場萬頭攢動，富邦金控董事長蔡明興透過視訊向員工喊話，感謝員工出席謝年會，並未親自出席，大董蔡明忠出席，受到員工排隊歡迎。

蔡明興透過視訊指出，去年全球利率上升，以及通貨膨脹，受到俄烏戰爭、疫情爆發等影響，全世界政經環境動盪，富邦金控受到防疫險影響衰退，但在全體同仁努力以及團隊合作之下，2022年獲利仍然位居國內金控獲利與每股盈餘第一名寶座，也是連續14年蟬聯金控獲利與每股獲利王寶座，是極大的榮耀。蔡明興說，這成就屬於全體同仁，在此感謝同仁努力與復甦，此外，富邦金展開與日盛金控合併，此合併案相當具有綜效。

富邦金控今日大型尾牙，請來A-Lin、周湯豪、徐佳瑩、陳勢安等藝人，總獎金最高上看千萬元。

富邦金控 蔡明興 視訊

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