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凱基證券寒冬送暖 助弱勢家庭11年不間斷

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券捐贈設立凱基慈善基金會關懷弱勢，提供突遭變故的學生家庭或個人即時性急難救助，連續11年已協助近500個家庭度過短期難關，在每年農曆年前進行寒冬送暖活動，親訪部分受助家庭致贈年節慰問金，傳遞社會溫暖。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，協助弱勢是凱基慈善基金會的基本核心，急難救助以救急為目的，讓突逢變故的家庭能夠維持運作，再加上助學金的協助，讓孩子的學習與家庭維持正常運作，同時也為孩子們建立起長期的關懷系統。

寒冬送暖活動主要探訪這些接受急難救助與助學金的孩子們，經由親訪慰問，持續瞭解小朋友和家庭是否需更多協助。

每年急難救助的弱勢家庭當中，單親或隔代教養比例相當高，經濟上捉襟見肘極需協助，凱基慈善基金會救助金幫助這些家庭適時喘一口氣，農曆年前更親訪致贈慰問金和年菜，讓許多家庭熱淚盈眶，感謝來自企業的溫暖。

凱基慈善基金會以協助弱勢為宗旨，長期回饋社會，除幫助突發變故的弱勢學生家庭度過難關，也持續以助學金協助弱勢學生就學，更於助學金徵件時主動針對發生急難家庭進行馬上關懷急難救助，及時伸出援手，連續11年來投入逾5,000萬元，以實際行動發揮企業影響力。

凱基證 隔代教養 弱勢家庭

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