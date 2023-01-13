資產組合擴大 信評機構：樂富一號營收前景強勁

國內不動產投資信託樂富一號不動產投資信託基金（REITs），資產組合擴大與疫情影響消退應可使該基金未來兩年的營收提升。中華信評今（13）日出具報告指出，預期樂富一號不動產投資信託基金在2021年12月為收購資產而增資後，2022年的營收將成長50%至53%。

中華信評指出，該基金增加海外REITs投資而產生的較多現金股利收入，以及桃園市順達廠辦大樓認列全年租金，皆為支持該基金營收成長的主要因素。此外，由於疫情對消費支出方面的不利影響已逐漸消退，台茂購物中心租金收入的強勁復甦進一步支撐樂富一號REIT的營收成長。

台茂購物中心專注經營本地市場並以家庭為導向的策略，使該購物中心2022年的營收反彈回升至疫情前的水準。中華信評預期，在未來可能收購新不動產的支持下，該基金2023年至2024年，將會達到中高個位數百分比的年營收成長率。

儘管如此，該基金的營收波動性可能仍高於國內其他以辦公大樓租賃為主的REIT。儘管樂富一號REIT 2023年至2024年的營收成長前景強勁，但該基金的營收波動性，仍可能高於國內其他以辦公大樓租賃為主的REIT，因為台茂購物中心大部分的租金收入來自於抽成租金，且來自海外REITs新投資的被動現金股利收入亦可能有所起伏。

樂富一號REIT的前述兩種主要資產在疫情期間都呈現較大的波動。中華信評亦預期，未來兩年這兩項最大營收來源占該基金總營收的比例將在50%以上。針對富樂一號評等展望「穩定」，中華信評預期，未來兩年間，樂富一號REIT應可維持令人滿意的資產品質，多樣的資產與分散的租戶組成結構，而此情況的持續，將可支持該基金維持穩定的信用品質與營運現金流量產生能力。

中華信評認為，由於樂富一號REIT的三座辦公大樓(包括順達廠辦大樓)與物流中心的承租率高、擁有鄰近交通節點或開發中產業聚落的策略性位置，且其管理團隊展現了尋得新租 戶與協商較高租金費率的紀錄，因此前述資產仍將為該基金的營運績效表現提供穩定且重要的貢獻。