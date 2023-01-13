農曆春節XD玩具假鈔流竄 中央銀行教3招懶人包辨識

農曆春節前，編號HR484268XD的「假鈔」全台各縣市流竄，中央銀行今（13）日澄清非「偽鈔」而是「玩具假鈔」，惟被騙生意人可能因忙碌、或年紀大視力不佳未成功辨識，央行今日特別給出三招懶人包「看一看、轉一轉、摸一摸」，並提醒攤商「多看一眼」，只要花你90秒，鈔券輕鬆辨真假。

過去央行自豪新台幣防偽進化比例全球最低，因新台幣不斷加強防偽設計，近期市場流竄的是「玩具假鈔」，而非「偽鈔」，在各大拍賣平台上皆可購得，上面多印有玩具印製廠等字樣，惟研判不法人士利用農曆春節前攤商忙碌之際，或是欺負攤商年紀大視力不佳難辨識。

為此，央行今日特別在臉書上，提供三招懶人包，教民眾輕易辨識假鈔：

第一，「看一看」：迎光透視，可看見鈔券空白處的水印，100元為梅花，1000元為菊花。以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「100」或「1000」面額數字。

第二， 「摸一摸」：以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面。

第三， 「轉一轉」：輕轉鈔券，正面左下角「100」或「1000」面額數字會出現顏色變化；100元券正面窗式安全線會出現顏色變化，1000元券正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

央行小編今日在臉書上指出，發現「玩具鈔票」不僅只是用影印或列印方式製作，還沒有水印、隱藏字、輕轉不會變色、條狀箔膜無光影變化效果，且沒有墨紋浮凸的觸感。最重要的是，上面還印著「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣。

央行小編提醒民眾還可以到央行網站觀看「新臺幣鈔券防偽設計」影片，只要花你90秒，鈔券輕鬆辨真偽。