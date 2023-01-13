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央行三招確保春節ATM順暢運作 鼓勵轉帳發數位紅包

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
中央銀行今（13）日宣布，因應春節ATM提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施，已洽請8家金融機構提供新鈔兌換服務，並鼓勵以手機門號跨行轉帳發放數位紅包，為確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，祭出三大措施。圖／全家便利商店提供
中央銀行今（13）日宣布，因應春節ATM提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施，已洽請8家金融機構提供新鈔兌換服務，並鼓勵以手機門號跨行轉帳發放數位紅包，為確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，祭出三大措施。圖／全家便利商店提供

中央銀行今（13）日宣布，因應春節ATM提款、轉帳暨新鈔兌換相關措施，已洽請8家金融機構提供新鈔兌換服務，並鼓勵以手機門號跨行轉帳發放數位紅包，為確保春節期間ATM提款、轉帳等跨行系統順暢運作，祭出三大措施。

第一，為利跨行交易24小時順暢運作，本行已請財金公司督促金融機構留存充足跨行清算資金

因應跨行支付交易量日益成長，近年金融機構於春節假期前留存之清算資金逐年增加(如附圖)，111年9天假期共留存4,014億元，本年10天假期預計可達4,087億元，足以支應跨行支付交易24小時順暢運作。

第二，本行並請財金公司加強維護跨行系統運作，以應民眾跨行提款與轉帳之需

財金公司已於111年12月函請各金融機構，加強監控清算資金使用情形。金融機構如有臨時性的緊急資金需求，可利用本行與財金公司增撥跨行清算資金機制辦理；另財金公司亦將加強維護金融資訊系統，以確保跨行業務正常營運。

第三，金管會已請金融機構注意ATM補鈔及電子銀行運作

另金管會已函知銀行公會轉知全體金融機構，加強春節期間ATM補鈔及電子銀行服務，以因應企業及民眾資金調度、提款及轉帳等金融服務需求，並落實資訊安全防護措施。

此外，央行洽請臺灣銀行等8家金融機構選定454個據點，自本年1月13日至1月19日辦理新鈔兌換作業；另為推廣行動支付，本行鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號跨行轉帳發放數位紅包。

春節 ATM

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