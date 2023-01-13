年終獎金放大術 保誠人壽：保障理財雙管齊下

隨著疫情減緩防疫鬆綁，外出用餐和旅遊活動等經濟活絡的現象增多，上班族對於年終獎金的期待也較去年更高。然而在面對疫情、通膨、升息等等不確定因素下，怎麼樣才能將剛拿到手的年終或紅包的價值最大化呢？保誠人壽建議消費者可衡量自身的需求和經濟狀況，以保障理財雙觀點著手，為人生中的風險設好安全網，同時累積財富，建構自己與家人的幸福方程式。

近期yes123求職網進行「年終獎金與企業尾牙調查」，發現企業「發年終」的意願創近3年新高，有79.8%的企業，預估在農曆年前，將發放2022年的年終獎金；其中上班族如果拿到年終獎金後的主要用途，在可複選狀況下，有高達41.2%的民眾選擇要孝敬父母長輩、39.1%的人想要拿來發紅包、也有30.4%的民眾計畫用來投資理財。

剛踏入社會工作的新鮮人或小資族，保費親民的意外險和定期壽險是預算有限的好選擇。年輕世代習慣使用網路和數位工具，也可善用24小時不打烊的保誠人壽網路投保平台建構包含壽險、醫療險和意外險的基礎保障，還可以參與「兔來運轉錢就來」活動，最高可以獲得600點Line Point，還有機會抽中一萬元即享券。

事業漸漸有成、肩負家庭責任的三明治族，可選擇著重於長期壽險保障和強調與保戶共享保險公司經營成果的分紅保單。因應三明治族在人生各階段的不同需求，可以選擇以外幣或台幣計價，以及不同繳費期別的商品，為子女未來出國留學做準備，或者規劃家庭旅遊基金和退休金，長輩在收到兒孫的好意時，除了讓彼此透過紅包沾沾喜氣之外，也可以進行資產傳承規劃，為後代留下好未來。

無論是年終獎金或是紅包入帳，保誠人壽提醒民眾，別忘了運用這一筆收入，針對個人及家庭的保障進行年度保單檢視，適時地調整與補足保險保障的不足，幫助自己和家人做好風險防護網。已經安排春節期間出遊的民眾，別忘了要投保旅平險，保誠人壽「易遊保旅行平安險」，只要在出發前一個小時上網投保，輕鬆e指完成，讓旅遊加倍安心。