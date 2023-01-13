凱基銀限時美元高利4.8% 限量兔年發財水米添財氣
開發金控（2883）旗下凱基銀行兔年迎新春開運禮別出心裁，特別結合文創與新銳藝術家徐書涵聯名推出好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，以可愛白兔簇擁花團，象徵新春財氣與福氣雙收，造型討喜令客戶迫不及待拿回家，凡凱基銀行貴賓客戶就有機會獲得限量新春開運禮。此外，凱基銀行也祭出限時美元優惠定存活動，定存利率最高4.8%，兔年開春給客戶最實在的雙倍好禮。
凱基銀行歡送虎年、喜迎兔年，致贈給貴賓好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，已特別先將發財水放在金庫加持吸滿財氣，除了可飲用、入菜料理，建議可依據民俗習慣擺放於家中或辦公室財位，或裝入噴霧瓶裡再噴灑室內，象徵財富滿屋、遇水則發；發財米則可以分次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷、財氣興旺一整年。
凱基銀行預估今（2023）年全球經濟下滑應屬難免，上半年金融市場仍會出現修正，屆時避險需求將再次推動美元指數出現上漲行情，建議民眾可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。凱基銀行因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，活動期間到2023年2月24日止，定存利率最高4.8%，讓客戶兔年開春財氣雙倍收。單筆最低承作金額1萬美元，以新資金承作3個月期可享4.5%，一年期可享4.6%，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶加碼，1年期最高年利率可達4.8%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言