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凱基銀限時美元高利4.8% 限量兔年發財水米添財氣

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
凱基銀行限量藝術家聯名款兔年發財水、米，祝福財氣雙收。凱基銀行／提供
凱基銀行限量藝術家聯名款兔年發財水、米，祝福財氣雙收。凱基銀行／提供

開發金控（2883）旗下凱基銀行兔年迎新春開運禮別出心裁，特別結合文創與新銳藝術家徐書涵聯名推出好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，以可愛白兔簇擁花團，象徵新春財氣與福氣雙收，造型討喜令客戶迫不及待拿回家，凡凱基銀行貴賓客戶就有機會獲得限量新春開運禮。此外，凱基銀行也祭出限時美元優惠定存活動，定存利率最高4.8%，兔年開春給客戶最實在的雙倍好禮。

凱基銀行歡送虎年、喜迎兔年，致贈給貴賓好兔成雙—「萌兔發財水」與「錢兔似錦發財米」，已特別先將發財水放在金庫加持吸滿財氣，除了可飲用、入菜料理，建議可依據民俗習慣擺放於家中或辦公室財位，或裝入噴霧瓶裡再噴灑室內，象徵財富滿屋、遇水則發；發財米則可以分次烹煮，每次使用少許量後再把家中的米放入補充，以象徵財庫綿延不斷、財氣興旺一整年。

凱基銀行預估今（2023）年全球經濟下滑應屬難免，上半年金融市場仍會出現修正，屆時避險需求將再次推動美元指數出現上漲行情，建議民眾可趁勢將資金配置在低風險的定存商品，創造穩定收益，而承作管道多元的高利定存，相對受到民眾青睞。凱基銀行因應市場變化並搭配新年時節，推出限時限量美元優惠定存活動，活動期間到2023年2月24日止，定存利率最高4.8%，讓客戶兔年開春財氣雙倍收。單筆最低承作金額1萬美元，以新資金承作3個月期可享4.5%，一年期可享4.6%，若是首次在凱基銀行開立帳戶，更提供新戶加碼，1年期最高年利率可達4.8%。

凱基銀行 美元

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