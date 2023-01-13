壽險公會推出「保險理賠醫起通」建立便利理賠服務

壽險公會今(13)日表示，即日起，三軍總醫院之病患皆能使用更加便利的保險理賠服務。

在醫療保險領域，患者、醫療機構、保險業者間過往因為無法建立有效聯繫協作機制，導致民眾申請理賠所需耗費精神及時間成本極高。

有鑑於此，壽險公會聯合多家壽、產險公司及醫療院所共同推出「保險理賠醫起通」業務，藉由壽險公會建置的保險科技運用共享平台，結合醫院於民眾授權下提供的醫療資料，達到便民的理賠服務。

為了提升民眾使用理賠服務的便利性，壽險公會持續邀請全國醫療院所加入保險理賠醫起通，期望提供給保戶更多元、便利的理賠環境，簡化民眾申請流程，實現理賠申請便利、快速的服務體驗，響應政府推動便民政策。

壽險公會的保險理賠醫起通服務，目前合作醫院包括：台北市聯合醫院之中興院區、仁愛院區、和平婦幼院區、忠孝院區、陽明院區、松德院區、林森中醫昆明院區(不含院外門診)、國泰綜合醫院總院(不含分院)、新光吳火獅紀念醫院(不含分院)、臺北市立萬芳醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院、秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院、竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院、台南市立醫院、 高雄市立岡山醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院以及三軍總醫院(附設民眾診療服務處)。

今日起，三軍總醫院附設民眾診療服務處正式成為保險理賠醫起通的合作醫院，讓保險理賠的服務觸角又向前邁進了一步。

壽險公會表示，該會及所屬會員公司在金管會及保險局的指導協助下，利用保險科技持續落實公平待客及普惠金融的政策目標，讓民眾在就醫時不必再奔波於醫院與保險公司間，申請理賠皆能享受一家申請、多家受理的便捷服務。

壽險公會將持續洽邀醫療院所共同合作加入本業務，以提供有投保商業醫療保險的民眾更便捷優質的理賠服務。