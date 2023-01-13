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換新鈔囉！台銀等八家金融機構 為期5天臨櫃兌換

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
觀察年前新鈔兌換以百元鈔和千元鈔最受歡迎。圖/仝澤蓉攝影
觀察年前新鈔兌換以百元鈔和千元鈔最受歡迎。圖/仝澤蓉攝影

臺灣銀行等八家金融機構今天起同步提供農曆春節換新鈔服務，今年的新鈔兌換日從1月13日到19日，為期五天，年前需要換新鈔者，不妨把握機會。

中央銀行委託的指定兌鈔地點包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行 、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司之454家分行（郵局）。

根據往年經驗，國人包紅包最喜歡大紅色的100元新鈔；央行表示，100元券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。

今天上午台北市氣溫回暖，萬里無雲，不少民眾把握好天氣出門，趕辦年節前各項事務，一大早臺灣銀行營業部門外就出現排隊換新鈔人潮；觀察，除了紅色百元鈔之外，今年兌換紫色2000元新鈔的也不少。

台銀今天起提供新鈔兌換服務，一大早就有不少民眾排隊換新鈔 。圖/仝澤蓉攝影
台銀今天起提供新鈔兌換服務，一大早就有不少民眾排隊換新鈔 。圖/仝澤蓉攝影

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