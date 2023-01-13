換新鈔囉！台銀等八家金融機構 為期5天臨櫃兌換

臺灣銀行等八家金融機構今天起同步提供農曆春節換新鈔服務，今年的新鈔兌換日從1月13日到19日，為期五天，年前需要換新鈔者，不妨把握機會。

中央銀行委託的指定兌鈔地點包括臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行 、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政公司之454家分行（郵局）。

根據往年經驗，國人包紅包最喜歡大紅色的100元新鈔；央行表示，100元券每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。