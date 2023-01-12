金管會3大面向監理加密貨幣 助業者發展管理方式

金管會主委黃天牧今天說，金管會對加密貨幣監理有三大面向，一、客戶與平台資產分離，二、透過平台與銀行金流往來控管，三、交易資安等，他說，其他國家也透過加密貨幣組織公會或自律，對業者產生約束效果，金管會也會朝此理路，讓這些業者自律、慢慢發展出國內管理的方式。

他說，加密貨幣議題，各國都是從洗錢角度往下延伸，但任何一個國家規畫新興商品過程中，有時候法規無法在第一時間就定位好，因為商品性質在改變和變化中，包括FTX交易平台產生問題，都是國際監理機關需要共同面對問題，這商品定位、法律定性都是我們需要先去了解清楚。

合理的監理方式，是循序漸進，這也牽涉到法律定性、課稅及結合其他商品態樣等，有跨部會性質，未來是否用專法處理，跨部會討論中。

金管會在行政院討論中，提出一、客戶和平台資產分離和投資人保護，二、交易公平上的貨幣上架審查機制，如交易資安等，三、透過平台跟銀行金流往來做規範，如透過平台和銀行開戶時，銀行KYC程序強化或是金流往來管理了解，也可以提供某種程度管理效果。

金管會也發現其他國家透過公會或自律，產生對業者約束的效果，我們也會循此程序，這些業者為了得到信任，願意自律，就可以慢慢發展出國內管理的方式。

今在一場商周論壇上，全球最知名的思想家之一塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）則認為，加密貨幣投機的問題非常嚴重，甚至比「龐氏騙局」還嚴重。他認為，長年的低利率，導致投機商品泡沫累積太大，在高利率環境下將面臨破裂，這才是當前全球真正的脆弱。

他強調，加密貨幣交易所破產，證明這個產品只有在零利率時代才能存活；更重要的是，加密貨幣沒有真正的價值，「金價就算大跌，但黃金的物理特質還是會存在，加密貨幣則是可能一夜之間失去所有價值。」

他說，宣傳加密貨幣的人，聲稱具有「去中心化」的功能，但最近加密貨幣交易所破產，造成投資人重大損失，證明加密貨幣其實非常集中，而且還求助無門，「加密貨幣投機的問題非常嚴重，甚至比龐氏騙局都還嚴重。」