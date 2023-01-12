頂級月子中心百悅庄攜手企業 寒冬送暖關懷偏鄉孩童

台中市頂級五星月子中心「百悅庄」董事長謝金靜長期致力於社會公益，農曆春節前攜手企業團體，共募得35萬元捐助給台中市私立慈馨兒少之家、台東台灣公益社會實踐協會兩個單位，有53戶家庭、84名兒童受惠。

謝金靜在中部生育產業深耕有成，更長期關注兒少福祉，每年都號召聯盟企業共同捐款幫助弱勢，今年活動已邁入第七年。

謝金靜表示，在月子中心被照顧的孩子都是千金寶貝金孫，享有專業安全照顧，有溫暖家庭陪伴成長。但有更多社會角落生活的孩子，需要大家來關注，幫助他們脫離不利成長的環境，讓生命開始之路走得更安全。

「兒童是更新世界的力量！」謝金靜說，百悅庄除了專注於本業，也持續號召企業各界人士加入，一起成為孩子的守護天使。

今年除了持續對慈馨兒少之家捐款，更將這股善循環的力量帶到偏鄉，與台東台灣公益社會實踐協會合作，為0至6歲生活在脆弱家庭、兒童保護家庭或隨母入監服刑的孩童，提供照顧者教養與陪伴資源。

另外，支持到宅老師把正向教養的能力帶入偏鄉家庭，陪偏鄉的孩子一段路，孩子長大也會成為守護我們的手，攜手用更多的愛讓偏鄉不在，用愛溫暖每位孩童家庭。

而這項歲末年終關懷偏鄉孩子活動，獲得各界企業愛心支持，包括緯豐營造總經理陳志堅、微熱山丘董事長許銘仁、妙伶國際總經理陳香伶、上悅投資、富御琉金文化創意、琉金富貴精品董事長蕭旭志、德奧國際董事長蘇柏嘉。

以及誌懋公司董事長蘇振毅、瑞春醬油董事長鍾政達、媄婧美學董事長王靚可、優群貿易董事長賴立彪、禾達不動產董事長賴建程、恒宜貿易總經理翁德齡、大成長城企業經理陳瑜亮等數十家企業及企業家。

謝金靜說，疫情三年下來，嚴重衝擊台灣各個產業，使得募款過程更加艱辛，這些企業即便面臨前所未有經營生存困境，仍慷慨解囊持續加入年終募款。

台灣人口出生率連續三年負成長，2022年出生人數僅13萬多名新生兒，再創歷史新低。少子化衝擊趨勢下，每個孩子都更無比珍貴，保護孩子是大家刻不容緩的責任。

她表示，很感謝所有參與這次活動的每一位、每一家企業，希望未來能持續這個有意義的活動。