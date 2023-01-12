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南山人壽擬徵20位MA 瞄準三類人才

經濟日報／ 記者陳怡慈/即時報導

南山人壽今(12)日表示，南山重視新保險人才的培育及專業能力，今年預計延攬20名多元背景的優秀潛力人才加入南山儲備菁英計畫，以數位人才為發展主軸，徵才分為金融科技、數位健康、數位服務三大組。

南山人壽將安排錄取的MA，參與核心專案企畫、團隊任務，培養專業領域深度及廣度，並由公司高階主管親自擔任職涯導師，快速提升策略思維及視野、培養即戰力。

南山人壽今年預計招募約500名內勤人員，業務員增員目標約5,000名。隨著18歲成年新制上路，保險業將迎來一波年輕新血，依壽險公會新登錄人身保險業務員年齡分析，截至2022年11月，南山人壽新登錄業務員年輕化程度，國內前五大壽險公司排名第一。

南山人壽今年將持續以招募年輕族群為目標，以優質人才培訓計畫為推動主體，業務新人將擁有為期12個月、累計超過200個小時的紮實系統化訓練課程，幫助提升保險規畫專業職能。

南山也提供具競爭力的獎酬制度，表現優異的業務新人，銷售業務獎金加計專案獎金，首年度就可年收入突破百萬。

南山人壽表示，因應數位發展趨勢，接軌國際金融市場，積極延攬金融科技人才、投資人才、精算/商品人才、業務/多元通路人才、財務人才、SAP程式設計師等職務。

南山人壽也與台灣大學財務金融學系合作開設壽險經營管理實務研討專班，並和陽明交大資訊管理與財務金融學系研究所合作，由總經理及南山人壽總公司的部門主管至課堂分享專業實務知識，吸引非保險精算科系優秀學生投入壽險產業，激盪創新的火花。

南山人壽亦相當重視業務人才的專業培訓，以強化保險專業核心能力為目標，打造多元的培育管道，並長期深耕產學合作，培育出務實致用的年輕世代專業人才。

除了固定投入基本的培育成本以外，南山人壽每年另投注逾新台幣2億元在全職業務新人的培育，透過為期12個月的教育訓練、財務補助及獎勵引導等多元機制，強化業務新人數位化業務管理及數位銷售職能。

其同時導入服務賦能訓練，協助業務新人在壽險事業起步階段站穩腳步並持續發展，完整專業的培訓制度深受年輕族群青睞。

南山人壽 保險 壽險公司

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