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2023還有金金併佳話？黃天牧：非一加一等於二

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

2022年富邦金（2881）併購日盛金（5820），成了首家金金併，市場關注2023年是否會又有一樁金控整併佳話？金管會主委黃天牧在年終記者會上坦言，金管會多年來對金融業整併立場是一致的，是提供有利的整併法規，金融業整併發動權並不在金管會，而是在業者。

黃天牧話鋒一轉的說，哪些業者要整併自己要做好評估，過去幾年來有些合併案子是胎死腹中，近兩年金控整併都有一些成就條件，有些問題並非是外界所想像的，例如星展和併花旗銀消金業務，就出現勞工問題。

他說，「金融機構整併不是一加一等於二，如此簡化的議題，」有些主客觀看法，有些是不同因素在裡面醞釀中。

為提高國內金融業整併機會，金管會是在2018年通過相關辦法，指要金控或銀行業符合財業務等四大條件，就可以採「非合意併購（惡意併購）」，被併購對象，除公股外，金控、銀行、保險和券商。

這四大條件，包括資本充實、經營能力佳、國際佈局發展能力、企業社會責任良好。2020年當年曾公布具有資格可發動非合意併購者，有富邦金、中信金（2891）、玉山金（2884）、台新金（2887）和元大金（2885）等五家金控，六家銀行則是北富銀、中信銀、玉山銀、台新銀、元大銀和國泰世華銀。

2022年則依照這四大條件，因資本充實會牽涉到申請併購、投資的當時時點狀況，影響到所認定的充實要件，因此若把這項條件扣除，據金管會資料顯示，有七家金控、七家銀行符合可發動非合意併購。

銀行局長莊琇媛說，若把資本充實條件以去年11月底來看，則是六家金控和七家銀行符合可發動的資格，但她強調，這些家數都是暫時，到了去年底結算可能又會有變化。

併購 金管會 富邦金

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